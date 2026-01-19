logo

В Китае власти бьют тревогу: с какой проблемой не удается справиться Си, ситуация только усугубляется
В Китае власти бьют тревогу: с какой проблемой не удается справиться Си, ситуация только усугубляется

Смерть снова больше, чем рождений, а рождаемость упала до исторического минимума

19 января 2026, 13:36
Китай четвёртый год подряд фиксирует сокращение численности населения. В 2025 году количество смертей в стране снова превысило количество рождений, подтверждающих официальные правительственные данные, обнародованные вместе со статистикой экономического роста. Об этом сообщает The New York Times.

В Китае власти бьют тревогу: с какой проблемой не удается справиться Си, ситуация только усугубляется

Рождаемость в Китае. Фото: из открытых источников

По информации китайских властей, в прошлом году в стране родилось 7,92 млн детей, тогда как в 2024 году этот показатель составлял 9,54 млн. В то же время количество умерших в 2025 году достигло 11,31 млн человек. Уровень рождаемости снизился до 5,63 рождения на тысячу населения – это самый низкий показатель с момента основания Китайской Народной Республики.

"Китай сталкивается с серьезнейшей проблемой, вызванной крайне низким уровнем рождаемости", — отметил профессор семейной политики Нанкайского университета Ву Фан.

Демографы предупреждают, что продолжительное сокращение количества детей приведет к дефициту рабочей силы и резкому росту нагрузки на пенсионную систему. По прогнозам экспертов, уже к 2035 году численность населения старше 60 лет в Китае может достигнуть 400 млн человек.

Несмотря на призывы председателя КНР Си Цзиньпина формировать новую культуру брака и рождаемости, государственные инициативы не приносят ожидаемых результатов. Среди них – финансовые стимулы для семей, усиление контроля за абортами, мониторинг репродуктивного здоровья женщин и даже введение 13% НДС в контрацептивы.

Такие меры вызвали острую критику в соцсетях. Молодые китайцы открыто заявляют, что рост цен, кризис на рынке недвижимости, безработица и высокие расходы по воспитанию детей заставляют их откладывать или полностью отказываться от создания семьи.

Эксперты отмечают: демографический кризис в Китае наступил гораздо раньше, чем ожидалось, и времени на его преодоление остается все меньше.

Читайте на портале "Комментарии" — на сталелитейном заводе на севере Китая произошел мощный взрыв, в результате которого погибли по меньшей мере два рабочих, а десятки других были травмированы. Об этом пишет "Bloomberg" со ссылкой на китайские государственные информагентства Xinhua и CCTV.




Источник: https://www.nytimes.com/2026/01/18/business/china-population-data.html
