Китай все больше втягивается в войну РФ против Украины: какие факты об этом говорят

Китайские спутники серии Yaogan были зафиксированы над Украиной во время российского авиаудара, что вызвало подозрения в передаче Китаем разведывательной информации России. Что за этим стоит? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, проанализировав мнения экспертов.
Бывший сотрудник Службы безопасности Украины, военный аналитик Иван Ступак заявил в эфире "КИЇВ24", россияне покупают спутниковые снимки Украины у китайских компаний.
Иван Ступак отметил, что у России есть свои спутники на орбите, которые могут делать снимки Украины. Тем не менее он напомнил, что во время штурма Бахмута российскими войсками в 2023 году ЧВК "Вагнер" купила у китайских компаний спутниковые снимки территорий Украины, которые интересовали врага.
Эксперт подчеркнул, что в распоряжении Китая достаточно передовые технологии, которые позволяют делать качественные спутниковые снимки Украины. По его словам, качества этих снимков достаточно, чтобы россияне могли проанализировать их.
Военный эксперт, замначальника Генштаба ВСУ (2006-2010 годы) генерал Игорь Романенко заявил в эфире Еспресо, что пролеты китайских разведывательных спутников над Львовом во время атаки – это действия Китая, направленные на поддержку войны, которую ведет Россия.
Эксперт отметил, что россияне "ссылаются на то, что американцы в дальнейшем будут помогать Украине разведданными, которые важны для нанесения ударов по объектам вглубь территории РФ, поэтому они обращаются за информацией к своим союзникам — Китаю".
