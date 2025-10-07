Китай все больше втягивается в войну РФ против Украины: какие факты об этом говорят

Китайские спутники серии Yaogan были зафиксированы над Украиной во время российского авиаудара, что вызвало подозрения в передаче Китаем разведывательной информации России. Что за этим стоит? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, проанализировав мнения экспертов.

Китайские спутники. Фото: из открытых источников

В распоряжении Китая достаточно передовые технологии

Бывший сотрудник Службы безопасности Украины, военный аналитик Иван Ступак заявил в эфире "КИЇВ24", россияне покупают спутниковые снимки Украины у китайских компаний.

"Для понимания — базовая цена, которая фигурирует, для одного квадратного метра территорий составляет около 20 долларов. Сейчас говорят, что некоторые китайские компании имеют заказ от россиян на 30 миллионов долларов на фотографирование украинской территории", — поделился эксперт.

Иван Ступак отметил, что у России есть свои спутники на орбите, которые могут делать снимки Украины. Тем не менее он напомнил, что во время штурма Бахмута российскими войсками в 2023 году ЧВК "Вагнер" купила у китайских компаний спутниковые снимки территорий Украины, которые интересовали врага.

Эксперт подчеркнул, что в распоряжении Китая достаточно передовые технологии, которые позволяют делать качественные спутниковые снимки Украины. По его словам, качества этих снимков достаточно, чтобы россияне могли проанализировать их.

Китайские разведывательные спутники над Львовом во время атаки — не случайность

Военный эксперт, замначальника Генштаба ВСУ (2006-2010 годы) генерал Игорь Романенко заявил в эфире Еспресо, что пролеты китайских разведывательных спутников над Львовом во время атаки – это действия Китая, направленные на поддержку войны, которую ведет Россия.

Эксперт отметил, что россияне "ссылаются на то, что американцы в дальнейшем будут помогать Украине разведданными, которые важны для нанесения ударов по объектам вглубь территории РФ, поэтому они обращаются за информацией к своим союзникам — Китаю".

"Соответственно, китайские разведывательные спутники над Львовом во время атаки — не случайность. Это действия китайцев, направленные на поддержку войны, которую развязала и ведет Россия", — сказал Романенко.

"По моему мнению, это направленные действия Китая, который, к сожалению, проводит такую двойную политику. С одной стороны, видим миротворческую деятельность, которую китайцы демонстрируют по всему миру, а с другой — помогают россиянам и обходить санкции, и обеспечивают комплектующими", — подчеркнул эксперт.

