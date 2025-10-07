Китай все більше втягується у війну РФ проти України: які факти про це говорять

Китайські супутники серії Yaogan були зафіксовані над Україною під час російського авіаудару, що викликало підозри у передачі Китаєм розвідувальної інформації Росії. Що за цим стоїть? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, проаналізувавши думки експертів.

Китайські супутники. Фото: з відкритих джерел

У розпорядженні Китаю є досить передові технології.

Колишній співробітник Служби безпеки України військовий аналітик Іван Ступак заявив в ефірі "КИЇВ24", росіяни купують супутникові знімки України у китайських компаній.

"Для розуміння – базова ціна, яка фігурує, для одного квадратного метра територій становить близько 20 доларів. Зараз кажуть, що деякі китайські компанії мають замовлення від росіян на 30 мільйонів доларів на фотографування української території", – поділився експерт.

Іван Ступак зазначив, що Росія має свої супутники на орбіті, які можуть робити знімки України. Тим не менш, він нагадав, що під час штурму Бахмута російськими військами в 2023 році ПВК "Вагнер" купила у китайських компаній супутникові знімки територій України, які цікавили ворога.

Експерт наголосив, що у розпорядженні Китаю є досить передові технології, які дозволяють робити якісні супутникові знімки України. За його словами, якості цих знімків є достатньо, щоб росіяни могли проаналізувати їх.

Китайські розвідувальні супутники над Львовом під час атаки – не випадковість

Військовий експерт, заступник начальника Генштабу ЗСУ (2006-2010 роки) генерал Ігор Романенко заявив в ефірі Еспресо, що прольоти китайських розвідувальних супутників над Львовом під час атаки – це дії Китаю, спрямовані на підтримку війни, яку веде Росія.

Експерт зазначив, що росіяни "посилаються на те, що американці надалі допомагатимуть Україні розвідданими, які важливі для завдання ударів по об'єктах углиб території РФ, тому вони звертаються за інформацією до своїх союзників — Китаю".

"Відповідно, китайські розвідувальні супутники над Львовом під час атаки – не випадковість. Це дії китайців, спрямовані на підтримку війни, яку розв'язала та веде Росія", – сказав Романенко.

"На мою думку, це спрямовані дії Китаю, який, на жаль, проводить таку подвійну політику. З одного боку, бачимо миротворчу діяльність, яку китайці демонструють у всьому світі, а з іншого — допомагають росіянам і обходити санкції, та забезпечують комплектуючими", — наголосив експерт.

