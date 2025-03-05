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Китай все-таки готовится к войне: о чем объявил Пекин

Военные расходы Китая остаются вторыми по величине в мире после США

сегодня, 12:22
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Кравцев Сергей

Китай увеличит оборонный бюджет на 7,2% в 2024 году, продолжая развитие современной армии. Это направлено на усиление территориальных претензий и противодействие влиянию США в Азии. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "АР".

Китай все-таки готовится к войне: о чем объявил Пекин

Китай. Фото: из открытых источников

По данным СМИ, военные расходы Китая остаются вторыми по величине в мире после США, а Пекин уже имеет крупнейший в мире военно-морской флот. Сейчас оборонный бюджет составляет около 245 миллиардов долларов, а о его увеличении было объявлено на ежегодном заседании законодательного органа Китая.

Отмечается, что увеличение оборонного бюджета на 7,2% соответствует показателю прошлого года. Однако этот процент ниже по сравнению с двузначными процентными приростами предыдущих лет, это отражает общее замедление экономики Китая.

Читайте также на портале "Комментарии" — Китай подтвердил курс на воссоединение с Тайванем, заявив о сопротивлении любому сепаратизму. Премьер-министр Ли Цян подчеркнул, что Пекин будет решительно противодействовать внешнему вмешательству. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "People's Daily".

Ли Цян на открытии ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей парламента КНР заявил, что Пекин продолжит политику по "восстановлению единства" с Тайванем, сохраняя приверженность принципу "одного Китая" и Консенсусу 1992 года. 

"Мы решительно выступаем против любых сепаратистских действий, направленных на независимость Тайваня, а также внешнего вмешательства", — подчеркнул Ли Цян.

Также издание "Комментарии" сообщало – если США хотят войны, будь это тарифная, торговая или любая другая война, мы готовы бороться до конца: в Китае ответили на решение Трампа о повышении пошлин. Об этом китайское посольство в США написало в соцсети Х.




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