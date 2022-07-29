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Китай выводит в море боевые корабли: что произошло

Отношения между США и Китаем продолжают накаляться

сегодня, 16:35
Автор:

Кравцев Сергей
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Вооруженные силы Китая начали военные учения в Южно-Китайском море. Маневры проходят на фоне подготовки возможной поездки спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на sina.com.

Китай выводит в море боевые корабли: что произошло

Корабли. Фото: из открытых источников

В сообщении говорится, что учения должны завершится через два дня. Всего они будут проходить в четырех районах Южно-Китайского моря – в акваториях провинций Гуандун и Хайнань. При этом цели учений и количество задействованных сил не уточняется.

Американское издание NBC со ссылкой на источники сообщает, что сегодня же начинается турне официальной делегации Конгресса США во главе с Пелоси по странам Азии.

На данный момент в планах американской делегации стоит посещение Японии, Южной Кореи, Малайзии и Сингапура. Визит на Тайвань пока значится как предварительный.

Как заявил конгрессмен Рик Ларсен (Вашингтон) официальные лица Китая оказывали на него давление, чтобы предотвратить поездку Пелоси на Тайвань. По его словам, сотрудник китайского посольства в телефонном звонке требовал отменить визит.

Читайте также на портале "Комментарии" — представитель оборонного ведомства Китайской Народной Республики (КНР) Тан Кэфэй сделал жесткое заявление о вероятной поездке спикера палаты представителей Нэнси Пелоси в Тайвань. В свою очередь, США обвинили Китай в усилении "провокаций" в Южно-Китайском море и заявили, что его "агрессивное и безответственное поведение" означает, что большой инцидент – только вопрос времени. О чем говорят данные заявления? Есть ли риск прямого столкновения сверхдержав? Наше издание с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://mil.news.sina.com.cn/2022-07-28/doc-imizirav5762582.shtml
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