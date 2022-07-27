Может ли вспыхнуть война двух супердержав – почему отношения КНР и США накалены до предела

Представитель оборонного ведомства Китайской Народной Республики (КНР) Тан Кэфэй сделал жесткое заявление о вероятной поездке спикера палаты представителей Нэнси Пелоси в Тайвань. В свою очередь, США обвинили Китай в усилении "провокаций" в Южно-Китайском море и заявили, что его "агрессивное и безответственное поведение" означает, что большой инцидент – только вопрос времени. О чем говорят данные заявления? Есть ли риск прямого столкновения сверхдержав? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Флаги США и Китая. Фото: из открытых источников

Китай поднимает ставки, не желая допустить усиления политической близости между Тайванем и США

Политолог-американист Владислав Фарапонов отмечает, что история касательно поездки Нэнси Пелоси в Тайвань, действительно, вызывает немало опасений. И уже довольно длительный период продолжается дипломатическая перепалка между официальными Вашингтоном и Пекином. И даже внутри США, среди Администрации, Конгресса, внутри обеих партий.

"Тут есть и важный идеологически-политический момент. Если спикер палаты представителей отменяет поездку в Тайвань, фактически это покажет, что Китай имеет влияние на американский Конгресс, – поясняет эксперт. – Официальные власти Китая могут обращаться по поводу этой поездки к Администрации Байдена. Но там ничего не могут сделать с желанием спикера палаты представителей совершить подобный визит с целью выразить поддержку Тайваню. Так что в ситуации, которая пребывает в динамике, присутствует и много американской внутренней политики".

По мнению Владислава Фарапонова, Китай сейчас поднимает ставки, не желая допустить усиления политической близости между Тайванем и США.

"Что касается обвинений США в адрес Китая касательно агрессивного поведения в Южно-Китайском море, следует признать, что напряжение в регионе остается довольно высоким. Можно вспомнить, к примеру, заявление Южной Кореи касательно того, что они ожидают более жесткого ответа со стороны Соединенных Штатов, если Китай решится на агрессию против Тайваня. Мне кажется, китайское руководство пока не решилось на такой шаг. Но, если Вашингтон предпримет некие превентивные меры, это может подтолкнуть КНР к неким провокациям", – констатирует политолог-американист.

Когда иностранные чиновники посещают Тайвань, официальный Пекин воспринимает это как своеобразное поощрение острова к независимости

Ассоциированный аналитик Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, магистр политологии, эксперт по Восточной Азии Алексей Живора рассуждает так:

"В первую очередь, проблема происходит из незавершенной гражданской войны в Китае. Тайвань – это проигравшие на материке демократические силы. Но выбить их из островного Тайваня у КНР не хватило сил. С тех пор ни одна из стран не оставила претензий на остальную территорию Китая. В свое время, ради нормализации отношений после сближения США и КНР, была внедрена политика одного Китая, когда на официальном, дипломатическом уровне обе страны говорят о принадлежности к единой стране, хотя де-факто являются независимыми государствами".

Последние два десятилетия этот подход стал давать сбои, отмечает эксперт.

"С одной стороны, – продолжает он, – КНР развилась экономически и меньше учитывает стабильность отношений с Тайванем (Китайской Республикой). Также с приходом к власти в КНР Си Цзиньпиня в официальной риторике начали появляться все более ирредентистские (от итал. irredento "неискуплённый; неосвобождённый"; политика государства, партии или политического движения по объединению народа, нации, этноса в рамках единого государства – прим. ред.) призывы, которые мы и наблюдаем в последних заявлениях".

Почему КНР это себе позволяет, и почему США всё более серьезно это воспринимает?

Суть в том, поясняет Алексей Живора, что как раз за эти два десятилетия КНР нарастила военную способность. И в теории это может позволить вытеснить США и ее союзников в регионе из Тайваня.

"Пример российского вторжения в Украину здесь также важен – в США появляется понимание, что авторитарные и тоталитарные режимы не всегда следуют логике экономической целесообразности. Соответственно, Штаты уже менее уверены, что так называемое "оружие взаимного экономического уничтожения", принцип построения отношений, когда экономика обеих стран фактически завязана друг на друга, сможет сдержать КНР от попыток милитарно захватить остров", – подчеркивает эксперт.

По его словам, параллельно за годы де-факто независимости Тайвань выработал собственную идентичность – и младшие поколения тайванцев уже не считают себя китайцами.

"Для КНР этот факт становится всё большим вызовом, поскольку есть вероятность, что со временем Тайвань захочет обрести независимость уже де-юре, – отмечает Алексей Живора. – Соответственно, когда иностранные чиновники посещают Тайвань, официальный Пекин воспринимает это как своеобразное поощрение острова к независимости, а с точки зрения КНР это содействие сепаратизму".

Эксперт акцентирует, что риск столкновения двух огромных государств существует уже около десятилетия – Китай усиливается в регионе, а США физически не успевают нарастить достаточную способность для его сдерживания и всё больше полагаются на союзников в регионе (Южная Корея, Япония, Филиппины, Австралия).

Байден прямо нарушил политику "стратегической неопределенности", когда страна избегает конкретных ответов на потенциальные вызовы международных отношений. Возможно, события вокруг Украины, а именно слабая позиция по поддержке обороноспособности нашей страны до начала вторжения, привели к изменению американской риторики вокруг Тайваня. Хотя последний, как и Украина, не имеет реальных гарантий безопасности кроме собственных вооруженных сил", – акцентирует эксперт. "Чем интересен именно текущий кейс – в мае, заявив о намерениях США защищать Тайвань

Он резюмирует:

"Для КНР экономически нецелесообразно начинать с США войну за Тайвань. Коммунистический Китай все еще не является сверхдержавой в полном смысле этого слова. Но при сохранении действующих отношений со странами Запада сможет достичь этого статуса за следующее десятилетие. С другой стороны, Китай может надеяться, что США бескровно отступят из региона, не желая военной эскалации и понимая невозможность обеспечить обороны острова. В пользу КНР также играет российско-украинская война, потому что Пекин может рассчитывать, что США не захочет "воевать" на два фронта. Последнее, вероятно, также играет роль сдерживающего фактора в поддержке Украины со стороны США, потому что последние должны иметь достаточный резерв вооружения и экономической прочности для сдерживания Китая – страны, номинальный ВВП которой больше российского примерно в 11 раз".

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