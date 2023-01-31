Китай взбешен. Во всем виноват новый президент Чехии

Китай резко отреагировал на недавний телефонный разговор избранного президента Чехии Петра Павела с президентом Тайваня Цай Инвэнь. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Reuters.

Президент Чехии Петр Павел. Фото из открытых источников

Недавно закончились выборы в Чехии, на которых победил Петр Павел. Политик вступит в должность президента в начале марта, где заменит Милоша Земана, который активно укреплял экономические отношения с Китаем. Павел позвонил лидеру Тайваня Цай Инвэнь, несмотря на то, что у островного государства нет официальных отношений с Чехией. Этот шаг Reuters называет прорывным для Тайваня. А вот Китай осудил подобные действия чешского политика.

"Большинство стран избегают публичных контактов на высоком уровне с Тайванем и его президентом, не желая провоцировать Китай, вторую по величине экономику мира", – отмечает Reuters .

Китай неоднократно сообщал мир о прекращении каких-либо дипломатических связей с Тайванем, который он считает своей территорией.

"Избранный президент Чехии Павел проигнорировал неоднократные попытки Китая убедить его и наши неоднократные заявления. Он настойчиво переступает за красную линию Китая, серьезно вмешиваясь во внутренние дела Китая и оскорбляя чувство китайского народа", — заявил спикер МИД Китая Мао Нин Мао.

Тайвань отрицает свою принадлежность к "единому Китаю" и утверждает, что КНР никогда не управляла островом, поэтому не имеет права решать международные вопросы и говорить от имени Тайваня.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Чехии критически высказался о российском менталитете.

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