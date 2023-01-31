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Китай взбешен. Во всем виноват новый президент Чехии

Китай раскритиковал президента Чехии Петра Павела из-за звонка лидеру Тайваня.

сегодня, 16:41
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Автор:

Slava Kot

Китай резко отреагировал на недавний телефонный разговор избранного президента Чехии Петра Павела с президентом Тайваня Цай Инвэнь. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Reuters.

Китай взбешен. Во всем виноват новый президент Чехии

Президент Чехии Петр Павел. Фото из открытых источников

Недавно закончились выборы в Чехии, на которых победил Петр Павел. Политик вступит в должность президента в начале марта, где заменит Милоша Земана, который активно укреплял экономические отношения с Китаем. Павел позвонил лидеру Тайваня Цай Инвэнь, несмотря на то, что у островного государства нет официальных отношений с Чехией. Этот шаг Reuters называет прорывным для Тайваня. А вот Китай осудил подобные действия чешского политика.

"Большинство стран избегают публичных контактов на высоком уровне с Тайванем и его президентом, не желая провоцировать Китай, вторую по величине экономику мира", – отмечает Reuters.

Китай неоднократно сообщал мир о прекращении каких-либо дипломатических связей с Тайванем, который он считает своей территорией.

"Избранный президент Чехии Павел проигнорировал неоднократные попытки Китая убедить его и наши неоднократные заявления. Он настойчиво переступает за красную линию Китая, серьезно вмешиваясь во внутренние дела Китая и оскорбляя чувство китайского народа", — заявил спикер МИД Китая Мао Нин Мао.

Тайвань отрицает свою принадлежность к "единому Китаю" и утверждает, что КНР никогда не управляла островом, поэтому не имеет права решать международные вопросы и говорить от имени Тайваня.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Чехии критически высказался о российском менталитете.

Также "Комментарии" писали о Медведеве, прочитавшем пропагандистское письмо о том, что Польша должна была погибнуть



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Источник: https://www.reuters.com/world/china-slams-czech-president-elect-over-phone-call-with-taiwan-president-2023-01-31/
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