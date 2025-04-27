Китай захватил новый риф: что на самом деле задумал Пекин в войне против США

По информации западных медиа "береговая охрана" Китая заняла и "подтвердила суверенитет" Пекина над "островом" Сэнди Кей в Южно-Китайском море поблизости от "крупнейшей военно-морской базы Филиппин" на острове Титу в спорном архипелаге Спратли.

Китай захватил риф

Как рассказал политолог Алексей Копытько, Сэнди Кей – это риф, кусок песка в океане, площадью 300 кв м. Даже в официальной интерпретации китайцев: грозные морские стражи высадились туда, собрали мусор — ветки, пластиковые бутылки, растянули флаг и удалились. Так как пока делать там нечего, отметил эксперт.

При этом известно, что захваченный остров находится всего в 8 км от филиппинской базы на острове Титу.

В то же время Копытько напомнил, что 10 лет назад китайцы захватили крупный Суби-риф, который Манила считает своим. Также Пекин забрал себе риф Fiery Cross Reef. Он находится в 200 км к юго-западу от Суби-рифа

По его словам, высадка китайцев на любом рифе, на любой скале пугает тем, что происходит дальше. Эксперт добавил, что китайцы намывают на рифе остров и строят там военные базу.

"На эти острова претендуют Филиппины, Вьетнам, Малайзия, Бруней. Даже Тайвань на одном из островов базу построил. Но Китай считает, что ему надо для гарантий безопасности торговли. Поэтому строит везде, где считает нужным", — говорит Копытько.

При этом он добавил, что китайцы долго присматривались к этим рифам, но резко активизировались с их захватом в 2014 году.

Также Копытько обратил внимание на то, что 21 апреля США и Филиппины начали ежегодные крупные военно-морские учения Balikatan поблизости от Тайваня. С "полномасштабным сценарием".

По данным китайских СМИ, высадка на риф состоялась "в середине апреля", то есть якобы до учений, а запустили информацию в четверг. То есть, говорит Копытько, речь идет о заготовке с целью троллинга.

Актуальным поводом для троллинга является заявление главы Пентагона Пита Гегсета о том, что основной задачей США является "сдерживание" Китая в АТР. Он буквально сказал: ни США, ни Китай не хотят войны, но Китай осуществляет "ползучую" интервенцию в регионе. Вашингтон намерен её блокировать, вселяя уверенность в союзников.

"Вот китайцы ему и показывают: дружище, тебя за язык никто не тянул. Давай, сдерживай, а то филиппинцы уже слегка потеряли уверенность и загрустили", — добавил Копытько.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Пентагоне ошеломили заявлением о войне с Китаем.



