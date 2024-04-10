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Китай заявил о поддержке российского народа

Лидер КНР Си Цзиньпин сообщил, что отношения России и Китая всегда развивались гладко и стабильно. По его словам, сотрудничество обеих стран приносит пользу китайскому и российскому народам, а также честность и справедливость.

сегодня, 09:10
Автор:
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Slava Kot
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Лидер Китая Си Цзиньпин заявил, что КНР поддерживает путь, который избрал российский народ. Также он добавил, что отношения между Китаем и Россией являются примером сосуществования двух великих государств. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление МИД Китая.

Китай заявил о поддержке российского народа

Лидер Китая Си Цзиньпин. Фото из открытых источников

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в Китай и встретился с руководством страны. В МИД КНР опубликовали заявление по итогам встречи, где сообщили о поддержке российского народа, и пути, который он избрал.

"Китай поддерживает российский народ в том, чтобы избранный им путь развития соответствовал его национальным условиям", — сказал Си Цзиньпин.

Также в Китай напомнили, что в текущем году отмечается 75-летие со дня установления дипломатических отношений между странами. По этому случаю лидер КНР призвал воспользоваться возможностью для реализации ряда важных консенсусов, которые были достигнуты между ним и Владимиром Путиным.

"Мы с президентом Путиным договорились продолжать поддерживать тесные контакты, чтобы китайско-российские отношения всегда развивались гладко и стабильно", – добавил Си Цзиньпин.

По словам лидера КНР, обе страны объединяют усилия по созданию "нового пути гармоничного сосуществования", который приносит пользу их народам и "силу в международную честность и справедливость".

О войне в Украине, которая была начата Россией, лидер Китая Си Цзиньпин во время встречи с Лавровым не упомянул.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Китай сделал новое заявление о мирных переговорах по войне в Украине.

Также "Комментарии" писали, что глава МИД РФ Сергей Лавров назвал страну, которая, по его мнению, предложила лучший мирный план.



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Источник: https://www.fmprc.gov.cn/zyxw/202404/t20240409_11278679.shtml
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