Китай заявил о поддержке российского народа

Лидер Китая Си Цзиньпин заявил, что КНР поддерживает путь, который избрал российский народ. Также он добавил, что отношения между Китаем и Россией являются примером сосуществования двух великих государств. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление МИД Китая.



Лидер Китая Си Цзиньпин. Фото из открытых источников

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в Китай и встретился с руководством страны. В МИД КНР опубликовали заявление по итогам встречи, где сообщили о поддержке российского народа, и пути, который он избрал.

"Китай поддерживает российский народ в том, чтобы избранный им путь развития соответствовал его национальным условиям", — сказал Си Цзиньпин.

Также в Китай напомнили, что в текущем году отмечается 75-летие со дня установления дипломатических отношений между странами. По этому случаю лидер КНР призвал воспользоваться возможностью для реализации ряда важных консенсусов, которые были достигнуты между ним и Владимиром Путиным.

"Мы с президентом Путиным договорились продолжать поддерживать тесные контакты, чтобы китайско-российские отношения всегда развивались гладко и стабильно", – добавил Си Цзиньпин.

По словам лидера КНР, обе страны объединяют усилия по созданию "нового пути гармоничного сосуществования", который приносит пользу их народам и "силу в международную честность и справедливость".

О войне в Украине, которая была начата Россией, лидер Китая Си Цзиньпин во время встречи с Лавровым не упомянул.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Китай сделал новое заявление о мирных переговорах по войне в Украине.

Также "Комментарии" писали, что глава МИД РФ Сергей Лавров назвал страну, которая, по его мнению, предложила лучший мирный план.