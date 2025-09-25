Документы подтверждают, что китайские компании снабжали Россию беспилотниками. Китайские инженеры участвовали и в испытаниях военных дронов. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Reuters".

Дрон. Фото: из открытых источников

Китайские эксперты неоднократно посещали российский оборонный завод "Купол" для технической работы над военными беспилотниками. Об этом сообщили два европейских источника в сфере безопасности и подтверждают документы.

В материале говорится, что с прошлого года представители Китая неоднократно приезжали на предприятие. Интересно, что в этот период на завод поступали партии китайских ударных и разведывательных дронов через российского посредника.

При этом авторы публикации отмечают, что в их распрожяении появились данные о том, что Купол разрабатывал новый дрон Garpiya-3 в Китае с привлечением местных специалистов. Теперь стало известно, что китайские инженеры участвовали и в испытаниях военных беспилотников уже на территории России.

По данным источников, сотрудничество свидетельствует о росте взаимодействия между "Куполом" и китайскими компаниями в области дронов. Эти аппараты играют критическую роль в войне против Украины.

Документы показывают, что "Купол" получил более десятка ударных дронов от китайской компании Sichuan AEE. Поставки велись через российскую оборонную структуру ТСК "Вектор", которая находится под санкциями США и ЕС.

В 2024 году на полигоне Чебаркуль в Челябинской области проходили испытания беспилотников A60, A100 и A200. Китайские специалисты участвовали в сборке дронов в Ижевске и обучали персонал Купола их эксплуатации.

Читайте также на портале "Комментарии" — Си вновь намекнул, что готовится к войне: Китай продемонстрировал новейшее вооружение.



