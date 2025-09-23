КНР опубликовала кадры полноценных полетов с борта своего нового авианосца "Фуцзянь". Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает CNN.

Полеты с авианосца "Фуцзянь". Фото: из открытых источников

Впервые широкой общественности продемонстрированы не только кадры взлета и приземления старого палубного истребителя J-15T, но и нового палубного истребителя пятого поколения J-35, а также палубного самолета дальнего радиолокационного слежения KJ-600.

Самолеты запускали с помощью электромагнитной катапульты (EMALS). Единственным введенным в эксплуатацию авианосцем, оснащенным такой системой, является новейший авианосец ВМС США USS Gerald R Ford.

Сам "Фуцзянь" сейчас проходит заключительные испытания и скоро будет принят в состав китайских ВМС.

Система EMALS позволяет самолетам подниматься ввысь с более тяжелым вооружением и топливной нагрузкой. Два предыдущих китайских авианосца — "Шаньдун" и "Ляонин" — оснащены специальными трамплинами, как на российском авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов".

По мере того, как Китай наращивает свою военно-морскую мощь, он более настойчиво действует в водах Тайваньского пролива, а также в Восточнокитайском и Южнокитайском морях, что вызывает критику со стороны Соединенных Штатов и их союзников.

При этом журналисты подчеркивают, что усиление китайского флота нередко воспринимают как прямую угрозу Тайваню.

Читайте также на портале "Комментарии" - Китай пригрозил ввести решительные ответные меры, если страны НАТО под давлением США попытаются ввести пошлины из-за закупок российской нефти. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении спикера министерства иностранных дел Китая Линь Цзяня.

Также издание "Комментарии" сообщало – санкции Запада не указ: какое судно КНР тайно заходило в оккупированный Крым.



