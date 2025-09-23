logo

Си вновь намекнул, что готовится к войне: Китай продемонстрировал новейшее вооружение
commentss НОВОСТИ Все новости

Си вновь намекнул, что готовится к войне: Китай продемонстрировал новейшее вооружение

Китай показал полеты истребителя пятого поколения с нового авианосца "Фуцзянь"

23 сентября 2025, 11:17
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

КНР опубликовала кадры полноценных полетов с борта своего нового авианосца "Фуцзянь". Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает CNN.

Си вновь намекнул, что готовится к войне: Китай продемонстрировал новейшее вооружение

Полеты с авианосца "Фуцзянь". Фото: из открытых источников

Впервые широкой общественности продемонстрированы не только кадры взлета и приземления старого палубного истребителя J-15T, но и нового палубного истребителя пятого поколения J-35, а также палубного самолета дальнего радиолокационного слежения KJ-600.

Самолеты запускали с помощью электромагнитной катапульты (EMALS). Единственным введенным в эксплуатацию авианосцем, оснащенным такой системой, является новейший авианосец ВМС США USS Gerald R Ford.

Сам "Фуцзянь" сейчас проходит заключительные испытания и скоро будет принят в состав китайских ВМС.

Система EMALS позволяет самолетам подниматься ввысь с более тяжелым вооружением и топливной нагрузкой. Два предыдущих китайских авианосца — "Шаньдун" и "Ляонин" — оснащены специальными трамплинами, как на российском авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов".

По мере того, как Китай наращивает свою военно-морскую мощь, он более настойчиво действует в водах Тайваньского пролива, а также в Восточнокитайском и Южнокитайском морях, что вызывает критику со стороны Соединенных Штатов и их союзников.

При этом журналисты подчеркивают, что усиление китайского флота нередко воспринимают как прямую угрозу Тайваню.

Источник: https://edition.cnn.com/2025/09/23/china/china-aircraft-carrier-launch-system-intl-hnk-ml
