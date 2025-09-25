Китайці помічені на військових полігонах РФ: деталі

Документи підтверджують, що китайські компанії постачали Росію безпілотниками. Китайські інженери брали участь і у випробуваннях військових дронів. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в матеріалі "Reuters".

Дрон. Фото: з відкритих джерел

Китайські експерти неодноразово відвідували російський оборонний завод Купол для технічної роботи над військовими безпілотниками. Про це повідомили два європейські джерела у сфері безпеки та підтверджують документи.

У матеріалі йдеться про те, що з минулого року представники Китаю неодноразово приїжджали на підприємство. Цікаво, що в цей період на завод надходили партії китайських ударних та розвідувальних дронів через російського посередника.

При цьому автори публікації зазначають, що в їхньому розпродуванні з'явилися дані про те, що Купол розробляв новий дрон Garpiya-3 у Китаї із залученням місцевих фахівців. Тепер стало відомо, що китайські інженери брали участь у випробуваннях військових безпілотників уже на території Росії.

За даними джерел, співпраця свідчить про зростання взаємодії між "Куполом" та китайськими компаніями в галузі дронів. Ці апарати відіграють критичну роль у війні проти України.

Документи показують, що "Купол" отримав понад десять ударних дронів від китайської компанії Sichuan AEE. Постачання велися через російську оборонну структуру ТСК "Вектор", яка знаходиться під санкціями США та ЄС.

У 2024 році на полігоні Чебаркуль у Челябінській області проходили випробування безпілотників A60, A100 та A200. Китайські фахівці брали участь у збиранні дронів в Іжевську та навчали персонал Купола їх експлуатації.

