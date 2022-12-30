Китайское предупреждение. Авианосец Китая приблизился к американской военной базе

Китайский авианосец "Ляонин" впервые подошел к американской территории Гуама в Тихом океане, где расположены военные базы США. Газета Global Times, которая находится под контролем китайских властей, сообщает, что это предупреждение для Вашингтона. Об этом пишет портал "Комментарии" со ссылкой на Radio Free Asia.

Китайский авианосец "Ляонин". Фото из открытых источников

Авианосец военно-морских сил Китая проводит военные маневры в западной части тихого океана с середины декабря. Об этом сообщило министерство обороны Японии, наблюдающее за движением китайских кораблей. Известно, что авианосец "Ляонин" 25 декабря был замечен на расстоянии около 600 км от Гуама, где расположены две военные базы США. Там находятся стратегические бомбардировщики и подлодки, которые могут быть привлечены для защиты тихоокеанского региона.

Согласно газете Коммунистической партии Китая Global Times, учения с участием Ляонина в водах Японии и Гуама показали, что авианосец "готов защищать страну от потенциальных атак США", включая "попытку военного вмешательства в Тайвань".

Капитан ВМС США в отставке и бывший руководитель операций Объединенного разведывательного центра Тихоокеанского командования США Карл Шустер считает, что это предупреждение от Китая.

"Отправляется геополитический и стратегический сигнал: мы можем достичь вас. Если не сегодня, то в скором времени", — сказал Шустер.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Китай обвинил США и предостерегает от лобового столкновения.

Также "Комментарии" писали о пяти странах, которые наступают на экономику Китая и переманивают к себе инвесторов.





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