КНР стремительно наращивает армию: стала известна настоящая цель Си Цзиньпина

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Кравцев Сергей
Китай стремительно увеличивает свою военную мощь, и в результате армия КНР, ранее не являвшаяся даже одной из сильнейших в Азии, по неоднократным оценкам аналитиков, теперь составляет конкуренцию, а в некоторых категориях и превосходит вооруженные силы США. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале CNN.
Китай. Фото: из открытых источников
Ссылаясь на доклад, опубликованный вашингтонской компанией RAND Corp СМИ отмечает, что главным мотивом масштабной военной модернизации правящей коммунистической партии Китая является сохранение власти, а не борьба с заокеанским врагом. Как утверждают аналитики, стремление коммунистической партии к контролю над военным персоналом и китайским обществом могут помешать армии Китая в бою, особенно против такого равного противника, как США.
Он подчеркивает, что военные успехи Китая в модернизации направлены в первую очередь на укрепление привлекательности и авторитета правления компартии, что делает войну маловероятной.
Кроме того, аналитик отмечает, что подразделениями НОАК руководят не только командиры, но и политические комиссары, которые сосредоточены на лояльности партии, а не на боевой эффективности. Такая разделенная система командования по его оценке, снижает способность командиров гибко и быстро реагировать на возникающие ситуации.
В то же время другие эксперты критикуют его выводы, указывая, что лидер Китая Си Цзиньпин четко обозначил свою главную военную цель: поставить Тайвань под контроль Пекина, если потребуется, силой.
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