КНР стремительно наращивает армию: стала известна настоящая цель Си Цзиньпина

Китай стремительно увеличивает свою военную мощь, и в результате армия КНР, ранее не являвшаяся даже одной из сильнейших в Азии, по неоднократным оценкам аналитиков, теперь составляет конкуренцию, а в некоторых категориях и превосходит вооруженные силы США. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале CNN.

Китай. Фото: из открытых источников

Ссылаясь на доклад, опубликованный вашингтонской компанией RAND Corp СМИ отмечает, что главным мотивом масштабной военной модернизации правящей коммунистической партии Китая является сохранение власти, а не борьба с заокеанским врагом. Как утверждают аналитики, стремление коммунистической партии к контролю над военным персоналом и китайским обществом могут помешать армии Китая в бою, особенно против такого равного противника, как США.

"НОАК (Народно-освободительная армия Китая) по-прежнему в основном сосредоточена на поддержании правления Коммунистической партии Китая, а не на подготовке к войне", — пишет эксперт по Китаю в RAND Тимоти Хит.

Он подчеркивает, что военные успехи Китая в модернизации направлены в первую очередь на укрепление привлекательности и авторитета правления компартии, что делает войну маловероятной.

Кроме того, аналитик отмечает, что подразделениями НОАК руководят не только командиры, но и политические комиссары, которые сосредоточены на лояльности партии, а не на боевой эффективности. Такая разделенная система командования по его оценке, снижает способность командиров гибко и быстро реагировать на возникающие ситуации.

В то же время другие эксперты критикуют его выводы, указывая, что лидер Китая Си Цзиньпин четко обозначил свою главную военную цель: поставить Тайвань под контроль Пекина, если потребуется, силой.

"Есть гораздо более простые, дешевые и менее рискованные способы обеспечить максимальную безопасность партии, чем те специализированные боевые возможности, которых так упорно добивается Си", — сказал профессор стратегии в Военно-морском колледже США Эндрю Эриксон.

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