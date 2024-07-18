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Когда точно станет понятно, что происходит с Си: на что нужно обратить внимание

Если Си не появится сегодня-завтра на публике, то это будет действительно негативный для КНР маркер

сегодня, 16:45
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Ткачик Олеся

Даже при отсутствии официальных заявлений, есть несколько маркеров, которые помогают понять, действительно ли у Си Цзиньпина есть проблемы со здоровьем, отмечает публицист Антон Швец.

Когда точно станет понятно, что происходит с Си: на что нужно обратить внимание

Си Цзиньпин

По его словам, основной маркер это, например, поднятие по тревоге войск Центрального Военного Округа Китая или, по крайней мере, гарнизона Пекина.

"При живом Си после инсульта войска бы подняли. В том числе для подавления возможных беспорядков. Если Си мертв или недееспособен навсегда, то сейчас проходит пленум ЦК КПК и все руководство Китая без исключений находится в Пекине. Преемники Си делили бы власть, и каждый бы поднимал по тревоге собственные силовые ресурсы. На всякий случай. Но мы ничего подобного не видим. Слухи есть только об инсульте, но никаких сообщений о перемещении или активности войск мы не видим", — отметил Швец.

По его словам, аргументы, что Си отсутствует в публичном доступе с 12 июля, никакой не аргумент. Эксперт обращает внимание на то, что 12 июля это пятница, последний рабочий день перед пленумом. На выходных никаких активностей обычно нет. При этом, добавляет он, во время партийных мер такого уровня все официальные выступления бывают только по окончании. То есть, подчеркивает Швец, сегодня вечером завершится пленум и будет официальное появление Си, а может, и завтра.

"Аргумент, врубивший цензуру в китайском чебурнете, тоже не аргумент. Там так поступают по поводу любых заявлений, которые могут свидетельствовать о слабости властей. Причем независимо от того, правда или нет. Слухи и сплетни там цензурируют, как и правду", — говорит Швец.

При этом эксперт добавил, что медицина в Китае для первых лиц работает нормально, и они очень долго живут и странных смертей уже давно не бывало.

"Поэтому Си, скорее всего, жив и будет править и дальше. Если с ним что-то и произошло, то что-то не слишком серьезное. И мы увидим Си вечером. Или завтра. А вот если не увидим – это будет маркер", – подчеркнул эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что ходят слухи о том, что лидер КНР свалил инсульт.




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Источник: https://t.me/yb_ua/5753
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