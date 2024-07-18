Когда точно станет понятно, что происходит с Си: на что нужно обратить внимание

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Ткачик Олеся
Даже при отсутствии официальных заявлений, есть несколько маркеров, которые помогают понять, действительно ли у Си Цзиньпина есть проблемы со здоровьем, отмечает публицист Антон Швец.
Си Цзиньпин
По его словам, основной маркер это, например, поднятие по тревоге войск Центрального Военного Округа Китая или, по крайней мере, гарнизона Пекина.
По его словам, аргументы, что Си отсутствует в публичном доступе с 12 июля, никакой не аргумент. Эксперт обращает внимание на то, что 12 июля это пятница, последний рабочий день перед пленумом. На выходных никаких активностей обычно нет. При этом, добавляет он, во время партийных мер такого уровня все официальные выступления бывают только по окончании. То есть, подчеркивает Швец, сегодня вечером завершится пленум и будет официальное появление Си, а может, и завтра.
При этом эксперт добавил, что медицина в Китае для первых лиц работает нормально, и они очень долго живут и странных смертей уже давно не бывало.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что ходят слухи о том, что лидер КНР свалил инсульт.
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