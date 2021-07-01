Кому и за что Си Цзиньпин угрожал "разбить головы" на праздновании 100-летия Коммунистической партии Китая

Сегодня в Пекине состоялись торжества, посвященные 100-летию создания Китайской компартии. На ней президент Китая Си Цзиньпин выступил с почти часовой "вызывающей" речью, в которой затронул геополитические планы государства и грозил всем, кто посмеет насмехаться или угрожать его стране. В частности, как сообщает корреспондент "BBS", господин Си пообещал "разбить головы" иностранным державам, за попытки вмешательства в дела Китая или его "запугивания".

Угрозы Си Цзиньпиня прозвучали на фоне празднования 100-летия компартии Китая, фото GETTY IMAGES

Особо плохие отношения в последнее время сложились между Китаем и США. Последние обвиняют Китай в нарушении прав человека в Синцзяне и Гонконге, а также попытках захватить Тайвань. Сегодня Си Цзиньпинь заявил, что "Пекин не допустит "ханжеской проповеди" и "мы никогда не позволим никому запугивать, угнетать или подчинять Китай".

"Любой, кто осмелится сделать это, получит кровавый удар о Великую Стальную стену, созданную более чем 1,4 миллиардами китайцев", — предупредил Си Цзиньпин.

Эксперты, расценивают слова китайского лидера, как угрозы в первую очередь США, власти которой конфликтуют с Китаем по вопросам пандемии коронавируса, торговли, шпионажа и попыток инкорпорации Тайваня. Причем, если США воспринимают остров — как отдельную страну, то Китай рассматривает Тайвань, как отколовшуюся провинцию, с которой он вскоре планирует "воссоединиться", несмотря на возможное военное вмешательство американцев. И сегодня Си также заявил, что Китай сохраняет "непоколебимую приверженность" объединению с Тайванем.

"Никто не должен недооценивать решимость, волю и способность китайского народа защищать свой национальный суверенитет и территориальную целостность", — сказал он.

Речь китайского лидера прошла на фоне военного парада и стечения народа, после чего звучали патриотические песни и артиллерийские салюты. В какой-то момент свыше 100 военных самолетов добавили дополнительного антуража угрожающим словам политика. При этом, Си отдельно отметил центральную роль Компартии в развитии страны и что все попытки отделить ее от народа "потерпят неудачу". Спасение Китая он, как и прежде, видит только в "социализме с китайскими особенностями". Чтобы связать свое выступление с деяниями прошлого, Си Цзиньпин оделся в схожий светло-серый костюм, который любил носить "легендарный" Мао Цзедун, передают западные СМИ.

Напомним, на днях Китай угрожал Украине прекратить поставку вакцин от коронавируса, если наша страна не изменит свою позицию по нарушению прав человека в Синцзяне, о чем писали "Комментарии".

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