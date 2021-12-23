Кредиты для новорожденных: как Китай планирует преодолеть демографический кризис

Цзилинь на северо-востоке Китая предлагает супружеским парам банковские ссуды на сумму до 200 000 юаней (31 400 долларов США), если у них есть дети, присоединяясь к другим провинциям в развертывании финансовых стимулов для преодоления сокращения населения. Об этом сообщает Reuters.

Детская коляска в центре Шанхая - Reuters

Некоторые малые предприятия, созданные парами с двумя или тремя детьми, также получат освобождение от налогов и сокращение налогов на добавленную стоимость, говорится в заявлении правительства Цзилинь в четверг, 23 декабря.

Демографические проблемы Китая особенно заметны в трех северо-восточных провинциях Цзилинь, Ляонин и Хэйлунцзян.

Население Китая сократилось на 10,3% в 2020 году по сравнению с 2010 годом. Население Цзилиня сократилось на 12,7%.

Провинции получили больший импульс для решения демографических проблем после того, как в мае Китай заявил, что позволит супружеским парам иметь до трех детей вместо двоих.

Решение было принято на основе результатов переписи населения, которые показали, что население Китая росло самыми слабыми темпами за последнее десятилетие с 1950-х годов, усиливая беспокойство по демографической ситуации в стране.

Последние официальные данные также показали, что уровень рождаемости в Китае составил 1,3 ребенка на женщину в 2020 году.

В октябре Аньхой на востоке Китая предупредил, что количество родившихся в провинции может упасть на 17,8% в текущем году по сравнению с 2020 годом.

Цзилинь также заявил, что продлит продолжительность оплачиваемого отпуска по беременности и родам до 180 дней с 98 дней, а отпуск по уходу за ребенком мужчинам – до 25 дней с 15 дней.

Как сообщали ранее "Комментарии", Китай тщательно проверит онлайн-платформы, в том числе социальные сети и сайты для обмена видео, чтобы подавить фальшивые аккаунты и информацию в рамках своего стремления "очистить" Интернет.

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