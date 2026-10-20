Кремль увеличил скидку на газ для Китая до невиданных ранее масштабов

Китай в 2026 году будет покупать российский газ по цене, значительно уступающей стоимости поставок на другие зарубежные рынки. Согласно материалам к проекту федерального бюджета России на 2027 год, средняя цена газа "Газпрома" для КНР составит 247,9 доллара за тысячу кубометров. Для других иностранных покупателей прогнозируется цена в 562 доллара. Таким образом, разница достигнет 315 долларов, или примерно 56%. Об этом сообщает The Moscow Times.

Путин и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

По сравнению с 2025 годом ценовой разрыв увеличится. Тогда российский газ для Китая оценивался в среднем в 240,3 доллара за тысячу кубометров, тогда как для остальных зарубежных клиентов "Газпрома" показатель составлял 406,5 доллара.

Объемы поставок по газопроводу "Сила Сибири", работающему с конца 2019 года, продолжают расти. В 2025 году Россия поставила в Китай 39,4 млрд кубометров газа, а в 2026-м объем может увеличиться до 40,5 млрд кубометров. Однако даже такие показатели не способны компенсировать потерю европейского рынка: на пике поставки в ЕС приближались к 200 млрд кубометров в год.

Согласно бюджетным материалам, в 2027 году газ для Китая будет стоить около 251,3 доллара за тысячу кубометров – на 46% дешевле, чем на других экспортных направлениях. В последующие годы разрыв, по прогнозам, начнет сокращаться: до 32% в 2028 году и 24% в 2029-м.

Условия поставок в Китай выглядят менее выгодными для Москвы даже на фоне конкуренции с другими поставщиками. По данным публикации, Пекин платит за туркменский газ на 40–60 долларов за тысячу кубометров больше, чем за российский. При этом Туркменистану приходится учитывать расходы на транспортировку топлива по трубопроводу через Узбекистан и Казахстан.

Рост поставок на восток позволяет России расширять газовый экспорт, но не устраняет последствий сокращения торговли с Европой. Ключевой вопрос для "Газпрома" — сможет ли увеличение объемов и постепенное изменение цен компенсировать утраченный рынок, не закрепляя за Китаем положение покупателя, диктующего особенно выгодные условия.

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