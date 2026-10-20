Кремль збільшив знижку на газ для Китаю до небачених раніше масштабів

Китай у 2026 році купуватиме російський газ за ціною, що значно поступається вартості поставок на інші закордонні ринки. Згідно з матеріалами до проекту федерального бюджету Росії на 2027 рік, середня ціна газу "Газпрому" для КНР складе 247,9 долара за тисячу кубометрів. Для інших іноземних покупців прогнозується ціна у 562 долари. Таким чином, різниця сягне 315 доларів, або приблизно 56%. Про це повідомляє The Moscow Times.

Путін та Сі Цзіньпін. Фото: з відкритих джерел

Порівняно з 2025 роком, ціновий розрив збільшиться. Тоді російський газ для Китаю оцінювався в середньому в 240,3 долара за тисячу кубометрів, тоді як для інших закордонних клієнтів Газпрому показник становив 406,5 долара.

Обсяги поставок газопроводом "Сила Сибіру", що працює з кінця 2019 року, продовжують зростати. 2025 року Росія поставила до Китаю 39,4 млрд кубометрів газу, а 2026-го обсяг може збільшитися до 40,5 млрд кубометрів. Однак навіть такі показники не здатні компенсувати втрату європейського ринку: на піку постачання до ЄС наближалися до 200 млрд. кубометрів на рік.

Згідно з бюджетними матеріалами, у 2027 році газ для Китаю коштуватиме близько 251,3 долара за тисячу кубометрів – на 46% дешевше, ніж на інших експортних напрямках. У наступні роки розрив, за прогнозами, почне скорочуватися: до 32% у 2028 році та 24% у 2029-му.

Умови постачання Китай виглядають менш вигідними для Москви навіть на тлі конкуренції з іншими постачальниками. За даними публікації, Пекін платить за туркменський газ на 40–60 доларів за тисячу кубометрів більше, ніж за російський. При цьому Туркменістану доводиться враховувати витрати на транспортування палива трубопроводом через Узбекистан та Казахстан.

Зростання постачань на схід дозволяє Росії розширювати газовий експорт, але не усуває наслідків скорочення торгівлі з Європою. Ключове питання для "Газпрому" — чи зможе збільшення обсягів та поступова зміна цін компенсувати втрачений ринок, не закріплюючи за Китаєм становище покупця, який диктує особливо вигідні умови.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Трамп здивував заявою про Росію та Китай.



