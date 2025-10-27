Всем уже очевидно, что продолжать войну может только та страна, которая имеет сильную экономику и имеет союзники страны, которые могут поддержать экономически. Таким союзником Кремля Пекин. Повлиять на позицию Китая по сотрудничеству с Москвой могут только сильные мировые экономики. Прежде всего, страны Большой семерки, которые способны предложить компенсацию экономических и политических потерь. Такое мнение высказал нардеп, политический аналитик Николай Княжицкий.

Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

"Речь идет о потенциальных уступках Пекина: снятии технологических санкций, отмене ограничений на экспорт автомобилей в США и ЕС, уменьшении тарифного давления. Есть также блок политических санкций, связанных с правами человека – уйгурами или Тайванем", – отметил Николай Княжицкий.

Вместе с тем он добавляет, поскольку у Вашингтона и Брюсселя нет единой линии в этих вопросах, Китай не видит смысла делать шаги, не отвечающие его интересам. Когда США или ЕС призывают Китай прекратить сотрудничество с Россией, они апеллируют в основном к гуманитарным аргументам: "это поможет остановить войну и спасти жизнь". В ответ Китай выпускает пресс-релизы, что он тоже "за мир и международное право".

Николай Княжицкий отмечает, что Пекин даже подготовил "12 пунктов мирного плана Китая", а затем "общий мирный план Китая и Бразилии". То есть делает то же, что и ЕС: говорит правильные слова, но не переходит к конкретным действиям.

Нардеп подчеркивает, эоретически, Китай может повлиять на Россию, если прекратит поставки товаров двойного назначения, остановит импорт российской нефти и ограничит доступ Москвы к финансовой инфраструктуре юаня, позволяющей проводить международные платежи. Но для этого Китаю нужно что-то равноценное тому, что он сейчас получает благодаря войне.

Читайте на портале "Комментарии" — Пекин осудил решение администрации США ввести новые санкции против "Роснефти" и "Лукойла". В КНР заявили, что такие ограничения не имеют оснований в международном праве и не были одобрены Советом Безопасности ООН. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает The Guardian.



