Главная Новости Мир Китай Кто может сделать «золотое предложение» предложить Китаю, чтобы тот отказался от поддержки РФ
commentss НОВОСТИ Все новости

Кто может сделать «золотое предложение» предложить Китаю, чтобы тот отказался от поддержки РФ

Китай не видит смысла делать шаги, не соответствующие его интересам

27 октября 2025, 14:28
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Всем уже очевидно, что продолжать войну может только та страна, которая имеет сильную экономику и имеет союзники страны, которые могут поддержать экономически. Таким союзником Кремля Пекин. Повлиять на позицию Китая по сотрудничеству с Москвой могут только сильные мировые экономики. Прежде всего, страны Большой семерки, которые способны предложить компенсацию экономических и политических потерь. Такое мнение высказал нардеп, политический аналитик Николай Княжицкий.

Кто может сделать «золотое предложение» предложить Китаю, чтобы тот отказался от поддержки РФ

Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

"Речь идет о потенциальных уступках Пекина: снятии технологических санкций, отмене ограничений на экспорт автомобилей в США и ЕС, уменьшении тарифного давления. Есть также блок политических санкций, связанных с правами человека – уйгурами или Тайванем", – отметил Николай Княжицкий.

Вместе с тем он добавляет, поскольку у Вашингтона и Брюсселя нет единой линии в этих вопросах, Китай не видит смысла делать шаги, не отвечающие его интересам. Когда США или ЕС призывают Китай прекратить сотрудничество с Россией, они апеллируют в основном к гуманитарным аргументам: "это поможет остановить войну и спасти жизнь". В ответ Китай выпускает пресс-релизы, что он тоже "за мир и международное право".

Николай Княжицкий отмечает, что Пекин даже подготовил "12 пунктов мирного плана Китая", а затем "общий мирный план Китая и Бразилии". То есть делает то же, что и ЕС: говорит правильные слова, но не переходит к конкретным действиям.

Нардеп подчеркивает, эоретически, Китай может повлиять на Россию, если прекратит поставки товаров двойного назначения, остановит импорт российской нефти и ограничит доступ Москвы к финансовой инфраструктуре юаня, позволяющей проводить международные платежи. Но для этого Китаю нужно что-то равноценное тому, что он сейчас получает благодаря войне.

