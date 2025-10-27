Хто може зробити «золоту пропозицію» запропонувати Китаю, щоб той відмовився від підтримки РФ

Всім вже очевидно, що продовжувати війну може лише та країна, яка має сильну економіку та має у союзниках країни, які можуть підтримати економічно. Таким союзником Кремля є Пекін. Вплинути на позицію Китаю щодо співпраці з Москвою можуть лише сильні світові економіки. Передусім країни Великої сімки, які здатні запропонувати компенсацію економічних і політичних втрат. Таку думку висловив нардеп, політичний аналітик Микола Княжицький.

Сі Цзіньпін. Фото: з відкритих джерел

"Йдеться про потенційні поступки Пекіну: зняття технологічних санкцій, скасування обмежень на експорт автомобілів до США та ЄС, зменшення тарифного тиску. Є також блок політичних санкцій, пов’язаних із правами людини – уйгурами чи Тайванем", – зазначив Микола Княжицький.

Разом з тим він додає, оскільки Вашингтон і Брюссель не мають єдиної лінії у цих питаннях, Китай не бачить сенсу робити кроки, що не відповідають його інтересам. Коли США або ЄС закликають Китай припинити співпрацю з Росією, вони апелюють здебільшого до гуманітарних аргументів: "це допоможе зупинити війну та врятувати життя". У відповідь Китай випускає прес-релізи, що він теж "за мир і міжнародне право".

Микола Княжицький наголошує, Пекін навіть підготував "12 пунктів мирного плану Китаю", а потім "спільний мирний план Китаю та Бразилії". Тобто робить те саме, що й ЄС: говорить правильні слова, але не переходить до конкретних дій.

Нардеп підкреслює, ьеоретично, Китай може вплинути на Росію, якщо припинить постачання товарів подвійного призначення, зупинить імпорт російської нафти та обмежить доступ Москви до фінансової інфраструктури юаня, яка дає змогу проводити міжнародні платежі. Але для цього Китаю потрібно натомість щось рівноцінне того, що він зараз отримує завдяки війні.

