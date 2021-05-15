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218 человек травмированы и 6 погибли: что произошло в Ухане (ФОТО, ВИДЕО)

В результате сильного торнадо в китайском городе Ухань погибли шесть человек и еще более 200 местных жителей были травмированы. Опубликованы фото и видео

сегодня, 10:35
Автор:

Мокрик Анастасия








На город Ухань, что является столицей провинции Хубэй в Китае, обрушился мощный торнадо. Стихийное бедствие привело к смерти минимум шести человек. Еще 218 получили травмы различной тяжести. Об этом информирует издание The Guardian.

218 человек травмированы и 6 погибли: что произошло в Ухане (ФОТО, ВИДЕО)

В результате мощного торнадо в Китае погибли люди - фото: The Guardian

По информации источника, примерно в 20:40 14 мая в китайском городке Ухань начал бушевать сильный ветер, примерно 86 км в час. В результате были разрушены 27 домов и еще 130 были повреждены. Из-за вышедших из строя линий электропередачи было отключено электричество и 26 600 домохозяйств  остались без света. На дороги и проезжие части обрушилось огромное количество деревьев. Были также повреждены навесы на стройплощадке и два крана. 

218 человек травмированы и 6 погибли: что произошло в Ухане (ФОТО, ВИДЕО) - фото 2

В городах, где произошло стихийное бедствие, сразу же были организованы поиски людей, которые могли оказаться под свалившимися деревьями, упавшими на землю конструкциями или же остаться под завали разрушившихся домов.

218 человек травмированы и 6 погибли: что произошло в Ухане (ФОТО, ВИДЕО) - фото 3

Фото - dw.com

В заявлениях местных властей говорится, что в результате природного явления более 200 человек получили травмы и шесть человек погибли во внутреннем городе Ухань и еще четыре — в городе Шэнцзе, примерно в 400 км к востоку, в провинции Цзянсу, где торнадо бушевало перед этим.

218 человек травмированы и 6 погибли: что произошло в Ухане (ФОТО, ВИДЕО) - фото 4

Фото - dw.com

Спустя некоторое время местные жители, а также различные издания стали публиковать в социальных сетях фотографии и видео с улиц города, после обрушения на него мощного торнадо. Так, на YouTube-канале 27Zoll было опубликовано видео, снятое в момент торнадо в Ухане.


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Источник: https://www.theguardian.com/world/2021/may/15/china-tornadoes-kill-10-injure-hundreds
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