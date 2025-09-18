С декабря 2025 года авиакомпания China Eastern Airlines будет выполнять самый длинный прямой рейс на планете: из Шанхая в Буэнос-Айрес. Маршрут составит около 19 700 километров, а время в пути — до 29 часов. Об этом пишет BILD .

Лететь самолетом теперь придется больше суток: что придумал Китай

Полет будет выполняться на Boeing 777-300ER вместимостью 316 пассажиров. По дороге предусмотрена посадка в Окленде (Новая Зеландия) для дозаправки, проверки техники и смены экипажа. Пассажиры остаются на борту, поэтому рейс официально считается прямым.

Летать планируют дважды в неделю: из Шанхая в Аргентину дорога займет около 25,5 часов, назад — почти 29 из-за встречных ветров. Стоимость билета в эконом-классе начинается примерно от 1500 евро, бизнес-класс будет стоить 4200 евро и выше.

Выбор напрямую не случаен: Китай и Аргентина активно развивают торговлю — Пекин закупает у Буэнос-Айреса сельхозпродукцию, а продает технологии и товары массового потребления.

