З грудня 2025 року авіакомпанія China Eastern Airlines виконуватиме найдовший прямий рейс на планеті: з Шанхаю до Буенос-Айресу. Маршрут становитиме майже 19 700 кілометрів, а час у дорозі — до 29 години. Про це пише BILD.

Летіти літаком тепер доведеться понад добу: що придумав Китай

Політ виконуватиметься на Boeing 777-300ER місткістю 316 пасажирів. Дорогою передбачена посадка в Окленді (Нова Зеландія) — для дозаправки, перевірки техніки та зміни екіпажу. Пасажири залишаються на борту, тому рейс офіційно вважається прямим.

Літати планують двічі на тиждень: із Шанхаю до Аргентини дорога займе близько 25,5 години, назад — майже 29 через зустрічні вітри. Вартість квитка в економ-класі починається приблизно від 1500 євро, бізнес-клас коштуватиме 4200 євро і вище.

Вибір напряму невипадковий: Китай та Аргентина активно розвивають торгівлю — Пекін закуповує у Буенос-Айреса сільгосппродукцію, а продає технології та товари масового споживання.

