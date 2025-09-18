logo_ukra

Летіти літаком тепер доведеться понад добу: що придумав Китай
commentss НОВИНИ Всі новини

Летіти літаком тепер доведеться понад добу: що придумав Китай

Авіарейс з Китаю до Аргентини стане найдовшим за усі існуючі

18 вересня 2025, 19:37
Автор:
avatar

Недилько Ксения

З грудня 2025 року авіакомпанія China Eastern Airlines виконуватиме найдовший прямий рейс на планеті: з Шанхаю до Буенос-Айресу. Маршрут становитиме майже 19 700 кілометрів, а час у дорозі — до 29 години. Про це пише BILD.

Летіти літаком тепер доведеться понад добу: що придумав Китай

Летіти літаком тепер доведеться понад добу: що придумав Китай

Політ виконуватиметься на Boeing 777-300ER місткістю 316 пасажирів. Дорогою передбачена посадка в Окленді (Нова Зеландія) — для дозаправки, перевірки техніки та зміни екіпажу. Пасажири залишаються на борту, тому рейс офіційно вважається прямим.

Літати планують двічі на тиждень: із Шанхаю до Аргентини дорога займе близько 25,5 години, назад — майже 29 через зустрічні вітри. Вартість квитка в економ-класі починається приблизно від 1500 євро, бізнес-клас коштуватиме 4200 євро і вище.

Вибір напряму невипадковий: Китай та Аргентина активно розвивають торгівлю — Пекін закуповує у Буенос-Айреса сільгосппродукцію, а продає технології та товари масового споживання.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що президентський літак Air Force One під час перельоту до Великої Британії, ледь не зіткнувся з іншим лайнером у небі над Нью-Йорком. В цей час на борту перебував президент США Дональд Трамп разом з першою леді Меланією. Інцидент стався 16 вересня, коли літак авіакомпанії Spirit Airlines небезпечно зблизився з президентським бортом.

За даними CBS та Bloomberg, авіадиспетчери помітили, що траєкторія рейсу 1300 авіакомпанії Spirit Airlines (Форт-Лодердейл — Бостон) почала перетинатися з курсом літака Дональда Трампа. Обидва повітряні судна перебували на схожих висотах у районі Лонг-Айленда.



