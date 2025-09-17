Літак Трампа ледь уник авіакатастрофи під час польоту до Великої Британії: деталі

Президентський літак Air Force One під час перельоту до Великої Британії, ледь не зіткнувся з іншим лайнером у небі над Нью-Йорком. В цей час на борту перебував президент США Дональд Трамп разом з першою леді Меланією. Інцидент стався 16 вересня, коли літак авіакомпанії Spirit Airlines небезпечно зблизився з президентським бортом.

Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

За даними CBS та Bloomberg, авіадиспетчери помітили, що траєкторія рейсу 1300 авіакомпанії Spirit Airlines (Форт-Лодердейл — Бостон) почала перетинатися з курсом літака Дональда Трампа. Обидва повітряні судна перебували на схожих висотах у районі Лонг-Айленда.

Аудіозаписи переговорів, опубліковані на платформі liveatc.net, свідчать, що диспетчер неодноразово наказував пілотам Spirit змінити курс. Крім того, голос диспетчера ставав дедалі напруженішим, адже екіпаж реагував із затримкою.

"Поверніть праворуч на 20 градусів негайно. Рух з вашого лівого крила за… вісім миль. Я впевнений, що ви бачите, хто це", — сказав різко диспетчер.

Після того, як реакції не було, диспетчер у більш жорсткішому тоні висловився.

"Слідкуйте за ним — він біло-синій. Мені потрібно говорити з тобою двічі щоразу. Будь уважним. Викинь свій iPad", — вигукнув до пілота диспетчер.

Йшлося про президентський Air Force One з Трампом на борту, який наближався до зони небезпечного зближення.

У компанії Spirit Airlines підтвердили інцидент, але наголосили, що рейс діяв відповідно до вказівок диспетчерів та приземлився в Бостоні без пригод. Речник авіакомпанії наголосив, що "безпека завжди є нашим головним пріоритетом".

Літак Трампа Air Force One та пасажирське судно Spirit Airlines

За попередніми даними сервісу FlightRadar, літаки пройшли на відстані приблизно 11 миль один від одного.

Попри інцидент, Дональд Трамп безпечно прибув до Лондона пізно ввечері у вівторок. Це його другий державний візит до Великої Британії, під час якого плануються переговори з прем’єр-міністром Кіром Стармером, зустріч із королівською родиною та обговорення ключових питань, зокрема підтримки України.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що читачка по губах розкрила слова Трампа до Меланії після виходу з літака в Лондоні.

Також "Коментарі" писали, що Трамп порушив королівський протокол та зганьбився перед королем Чарльзом III.