Лучшие умы теперь будут работать не на США: чем переманил Китай

Китай на этой неделе дает старт новой визовой программе для привлечения иностранных специалистов в сфере технологий. Инициатива призвана усилить позиции Пекина в противостоянии с США, которые, наоборот, усложняют условия получения виз для технических специалистов. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Reuters.

ИТ-специалист. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что Поднебесная не имеет дефицита квалифицированных местных инженеров, однако эта программа является частью усилий Пекина, направленных на представление себя как страны, которая приветствует иностранные инвестиции и таланты. Особенно на фоне роста торговой напряженности из-за пошлин США, которые омрачают экономические перспективы страны.

Китай уже ввел ряд мер для стимулирования иностранных инвестиций и путешествий, открыв больше секторов экономики для инвесторов из других стран и предлагая отмену виз для граждан большинства европейских государств, а также Японии и Южной Кореи.

"Символизм очевиден: пока США повышают барьеры, Китай их снижает", — отметил иммиграционный адвокат из Айовы Мэтт Маунтел-Медичи.

Стоит отметить, с 21 сентября вступил в силу указ президента США Дональда Трампа, которым вводится сбор в размере 100 тысяч долларов за подачу заявки на получение рабочей визы H-1B.

