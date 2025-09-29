logo

Главная Новости Мир Китай Лучшие умы теперь будут работать не на США: чем переманил Китай
commentss НОВОСТИ Все новости

Лучшие умы теперь будут работать не на США: чем переманил Китай

Китай перехватывает ИТ-гениев у США, пользуясь сменой политика команды Трампа

29 сентября 2025, 15:11
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Китай на этой неделе дает старт новой визовой программе для привлечения иностранных специалистов в сфере технологий. Инициатива призвана усилить позиции Пекина в противостоянии с США, которые, наоборот, усложняют условия получения виз для технических специалистов. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Reuters.

Лучшие умы теперь будут работать не на США: чем переманил Китай

ИТ-специалист. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что Поднебесная не имеет дефицита квалифицированных местных инженеров, однако эта программа является частью усилий Пекина, направленных на представление себя как страны, которая приветствует иностранные инвестиции и таланты. Особенно на фоне роста торговой напряженности из-за пошлин США, которые омрачают экономические перспективы страны.

Китай уже ввел ряд мер для стимулирования иностранных инвестиций и путешествий, открыв больше секторов экономики для инвесторов из других стран и предлагая отмену виз для граждан большинства европейских государств, а также Японии и Южной Кореи.

"Символизм очевиден: пока США повышают барьеры, Китай их снижает", — отметил иммиграционный адвокат из Айовы Мэтт Маунтел-Медичи.

Стоит отметить, с 21 сентября вступил в силу указ президента США Дональда Трампа, которым вводится сбор в размере 100 тысяч долларов за подачу заявки на получение рабочей визы H-1B.

Читайте также на портале "Комментарии" — главное оборонное ведомство США собирается существенно нарастить производство ракет и боевых средств, чтобы подготовиться к возможному вооруженному столкновению с Китаем.

Как говорится в публикации, удвоение производства является частью усилий США по укреплению оборонного потенциала в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Военные и оборонные подрядчики рассматривают необходимость масштабного расширения производственных мощностей, модернизации заводов и наращивания цепочек поставок.




Источник: https://www.reuters.com/sustainability/sustainable-finance-reporting/chinas-new-k-visa-beckons-foreign-tech-talent-us-hikes-h-1b-fee-2025-09-29/
