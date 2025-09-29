Найкращі уми тепер працюватимуть не на США: чим переманив Китай

Китай цього тижня дає старт новій візовій програмі для залучення іноземних спеціалістів у сфері технологій. Ініціатива покликана посилити позиції Пекіна у протистоянні зі США, які навпаки ускладнюють умови отримання віз для технічних фахівців. Як передає портал "Коментарі", про це пише Reuters.

ІТ-фахівець. Фото: із відкритих джерел

У матеріалі йдеться про те, що Піднебесна не має дефіциту кваліфікованих місцевих інженерів, проте ця програма є частиною зусиль Пекіна, спрямованих на представлення себе як країни, яка вітає іноземні інвестиції та таланти. Особливо на тлі зростання торгової напруженості через мита США, які затьмарюють економічні перспективи країни.

Китай уже запровадив низку заходів для стимулювання іноземних інвестицій та подорожей, відкривши більше секторів економіки для інвесторів з інших країн та пропонуючи скасування віз для громадян більшості європейських держав, а також Японії та Південної Кореї.

"Символізм є очевидним: поки США підвищують бар'єри, Китай їх знижує", — зазначив імміграційний адвокат з Айови Метт Маунтел-Медічі.

Варто зазначити, що з 21 вересня набув чинності указ президента США Дональда Трампа, яким запроваджується збір у розмірі 100 тисяч доларів за подання заявки на отримання робочої візи H-1B.

Читайте також на порталі "Коментарі" — головне оборонне відомство США має намір суттєво наростити виробництво ракет та бойових засобів, щоб підготуватися до можливого збройного зіткнення з Китаєм.

Як йдеться у публікації, подвоєння виробництва є частиною зусиль США щодо зміцнення оборонного потенціалу в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Військові та оборонні підрядники розглядають необхідність масштабного розширення виробничих потужностей, модернізації заводів та нарощування ланцюжків постачання.



