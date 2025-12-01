Макрон едет в Китай договариваться с Си Цзиньпином по поводу войны в Украине: детали

Президент Франции Эмманюэль Макрон 3–5 декабря совершит государственный визит в Китай, где планирует обсудить с лидером КНР Си Цзиньпином возможные шаги по прекращению российской агрессии против Украины.

Си Цзиньпин и Эмманюэль Макрон. Фото: AFP

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в эфире France Culture рассказал о деталях поездки Макрона в Пекин. По его словам, Париж ожидает, что Китай сможет повлиять на позицию российского диктатора Владимира Путина по процессу окончания войны в Украине.

"Мы рассчитываем на Китай, который, как и мы, являемся постоянным членом Совбеза ООН… чтобы он повлиял на Россию, чтобы Россия и Владимир Путин, в частности, наконец-то согласились на прекращение огня", – сказал Барро.

Французский министр подчеркнул, что активизация дипломатических усилий критически важна на фоне продолжающихся международных переговоров относительно путей завершения войны в Украине.

Это уже четвертый визит Макрона в Пекин во время его президентства. Во Франции указывают, что сохранение диалога с Китаем остается важным элементом европейской безопасности и поиска дипломатического влияния на Кремль.

Поездка Макрона в КНР совершается на фоне интенсивных контактов между Парижем и Киевом. Накануне президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Елисейский дворец, что стало вторым его визитом за последние две недели. В ходе предварительной встречи была подписана договоренность о закупке до 100 истребителей Rafale.

