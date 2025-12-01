Макрон їде в Китай домовлятися з Сі Цзіньпіном щодо війни в Україні: деталі

Президент Франції Емманюель Макрон 3–5 грудня здійснить державний візит до Китаю, де планує обговорити з лідером КНР Сі Цзіньпіном можливі кроки для припинення російської агресії проти України.

Сі Цзіньпін та Емманюель Макрон. Фото: AFP

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро в ефірі France Culture розповів про деталі поїздки Макрона до Пекіну. За його словами, Париж очікує, що Китай зможе вплинути на позицію російського диктатора Володимира Путіна щодо процесу закінчення війни в Україні.

"Ми розраховуємо на Китай, який, як і ми, є постійним членом Ради безпеки ООН… аби він вплинув на Росію, щоб Росія і Володимир Путін, зокрема, нарешті погодилися на припинення вогню", – сказав Барро.

Французький міністр наголосив, що активізація дипломатичних зусиль є критично важливою на тлі триваючих міжнародних переговорів щодо шляхів завершення війни в Україні.

Це вже четвертий візит Макрона до Пекіна за час його президентства. У Франції вказують, що збереження діалогу з Китаєм залишається важливим елементом європейської стратегії безпеки та пошуку дипломатичного впливу на Кремль.

Поїздка Макрона до КНР відбувається на тлі інтенсивних контактів між Парижем і Києвом. Напередодні президент України Володимир Зеленський прибув до Єлисейського палацу, що стало другим його візитом за останні два тижні. Під час попередньої зустрічі було підписано домовленість про закупівлю до 100 винищувачів Rafale.

