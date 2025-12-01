"Вирішальний тиждень": у ЄС заявили про ключовий етап мирних перемовин щодо України

У Європейському Союзі вважають, що поточний тиждень може стати визначальним для дипломатичних зусиль, спрямованих на встановлення справедливого миру в Україні. Про це заявила висока представниця ЄС із питань зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас перед початком засідання Ради ЄС у закордонних справах на рівні міністрів оборони в Брюсселі.

Кая Каллас. Фото з відкритих джерел

За словами Каллас, у міжнародній дипломатії спостерігається помітне пожвавлення, а результати перемовин, зокрема й тих, що відбулися у США, можуть відіграти важливу роль у подальшому розвитку ситуації.

"Це може бути вирішальний тиждень для дипломатії. Учора ми чули, що переговори в Америці були важкими, але продуктивними. Ми ще не знаємо результатів, але я сьогодні говоритиму про це з міністром оборони України, а також з міністром закордонних справ", — заявила Каллас.

Відомо, що український міністр оборони Денис Шмигаль прибув до Брюсселя особисто, щоб долучитися до обговорення пакета підтримки Україні. На порядку денному Ради ЄС стоять два ключові питання: подальше зміцнення обороноздатності України та нарощування власних оборонних спроможностей Євросоюзу.

Каллас наголосила, що підстав для оптимізму поки небагато, адже Росія демонструє небажання рухатися до миру. За її словами, саме тому союзники мають зосередитися на тому, щоб Україна отримала достатньо ресурсів і підтримки для стримування агресора.

"Зрозуміло, що Росія не бажає миру, і тому ми повинні зробити Україну якомога сильнішою. Я вірю, що українці постоять за себе", — додала головна дипломатка ЄС.

