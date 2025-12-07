Макрон пригрозил Си Цзинпину: что Франция требует от Китая

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Европейский Союз может быть вынужден применить более жесткие торговые инструменты в отношении Китая, если Пекин не предпримет шагов для уменьшения рекордного дисбаланса в торговле. Об этом он сообщил в интервью Bloomberg по завершении трехдневного государственного визита в КНР.

Эмманюэль Макрон и Си Цзиньпин. Фото из открытых источников

По словам Макрона, нынешний профицит Китая не может считаться устоявшимся, ведь он подрывает экономику ЕС и создает риски для обеих сторон.

"Я пытаюсь объяснить китайцам, что их торговый профицит не является постоянным, потому что они убивают собственных клиентов, в частности почти ничего не импортируя от нас. Если они не отреагируют, в ближайшие месяцы мы, европейцы, будем обязаны принять решительные меры, как США, например, ввести пошлины на китайские товары", — заявил французский президент.

Макрон отметил, что уже обсудил этот вопрос с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен, подчеркнув необходимость координации позиций в рамках всей Европы.

Торговый дефицит Франции с Китаем в прошлом году достиг 54,7 млрд долларов. В то же время Китай сообщил о рекордном профиците в торговле с ЕС, который в первой половине 2025 года составил почти 143 млрд долларов.

Напряженность в двусторонних отношениях возросла после того, как ЕС ввел пошлины на китайские электромобили. В ответ Пекин ударил по чувствительным для Франции секторам, в частности, ввел дополнительные пошлины на французский коньяк. Это вызвало тревогу среди европейских производителей свинины и молочной продукции, которые опасаются, что они могут стать следующими мишенями китайских ограничений.

