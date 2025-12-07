Макрон пригрозив Сі Цзінпіну: що Франція вимагає від Китаю

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Європейський Союз може бути змушений застосувати більш жорсткі торгівельні інструменти щодо Китаю, якщо Пекін не вживатиме кроків для зменшення рекордного дисбалансу в торгівлі. Про це він повідомив в інтерв’ю Bloomberg після завершення триденного державного візиту до КНР.

Емманюель Макрон та Сі Цзіньпін. Фото з відкритих джерел

За словами Макрона, нинішній профіцит Китаю не може вважатися сталим, адже він підриває економіку ЄС та створює ризики для обох сторін.

"Я намагаюся пояснити китайцям, що їхній торговельний профіцит не є сталим, бо вони вбивають власних клієнтів, зокрема, майже нічого не імпортуючи від нас. Якщо вони не відреагують, у найближчі місяці ми, європейці, будемо зобов'язані вжити рішучих заходів, як США, наприклад, запровадити мита на китайські товари", — заявив французький лідер.

Макрон зазначив, що вже обговорив це питання з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, підкресливши необхідність координації позицій у межах усієї Європи.

Торгівельний дефіцит Франції з Китаєм минулого року сягнув 54,7 млрд доларів. Водночас Китай повідомив про рекордний профіцит у торгівлі з ЄС, який у першій половині 2025 року досяг майже 143 млрд доларів.

Напруженість у двосторонніх відносинах зросла після того, як ЄС запровадив мита на китайські електромобілі. У відповідь Пекін ударив по чутливих для Франції секторах, зокрема запровадив додаткові мита на французький коньяк. Це викликало тривогу серед європейських виробників свинини та молочної продукції, які побоюються, що можуть стати наступними мішенями китайських обмежень.

