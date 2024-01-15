Между Китаем и Россией товарооборот достиг нового рекорда: суммы просто поражают

В прошлом году товарооборот между КНР и Россией преодолел новый рекорд. При этом, учитывая войну против России, между режимами Пекина и Москвы крепнут экономические связи.

Между Китаем и Россией вырос товарооборот (фото из открытых источников)

Об этом сообщает Business Insider, ссылаясь на Главное таможенное управление КНР.

Как сообщается, товарооборот между двумя государствами в прошлом году вырос на 26%: со 190 миллиардов долларов до 240 миллиардов долларов. Китай закупает дешевую российскую нефть – эталонная марка Urals сейчас реализуется со скидкой в 18 долларов за баррель по сравнению с Brent.

При этом Россия импортирует смартфоны Xiaomi и Realme. Случилось это, когда представители американских и европейских брендов ушли с российского рынка. Как компания Apple.

Экспорт из Китая в Россию в 2023 году вырос на 47%, а импорт — на 13%. Но товарооборот между Китаем и Соединенными Штатами уменьшился на 12% впервые с 2019 года – до 664 миллиардов долларов.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Россия и Китай могут создать военный альянс . В 1991 году, когда распался Советский Союз, США стали единственной военной сверхдержавой, чьи войска развернулись по всем странам мира для защиты союзников. Но в этом году становится все больше конфликтов, при этом РФ и Китай все больше проявляют свои общие и агрессивные амбиции, цель которых перевесить Соединенные Штаты как крупнейшую страну.

Лидер Китая Си Цзиньпин и глава Кремля Владимир Путин хотят воспользоваться глобальной нестабильностью, чтобы помешать Америке и ее союзникам. По утверждению аналитиков, Китай и РФ на грани создания военного альянса, что будет представлять наибольшую угрозу для Соединенных Штатов.

