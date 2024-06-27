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Между Россией и Китаем накапливаются разногласия: о чем идет речь

Между Москвой и Пекином растут разногласия по вопросу окончания войны в Украине

27 июня 2024, 22:51
Автор:
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Марьян Ощановский
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Разногласия в отношениях между Китаем и Россией становятся все более очевидными.

Между Россией и Китаем накапливаются разногласия: о чем идет речь

КНР и РФ имеют существенные разногласия. Фото из открытых источников

В частности, по словам политического эксперта Валерия Клочко, это демонстрируют заявления Кремля о мирных инициативах до и после визита российской делегации в Китай.

"Перед визитом путинской делегации в Китай Стамбульские соглашения на время вообще исчезли с повестки дня. Перед поездкой в Пекин Лавров по меньшей мере дважды заявлял, что РФ поддерживает мирную декларацию Китая, существенно отличающуюся от Стамбульских соглашений. Однако уже после визита российской делегации в Пекин на встрече с журналистами в Петербурге Путин снова заговорил о Стамбульских соглашениях. А громче всего о сделках он говорил во Вьетнаме. О чем это говорит? Очевидно, Пекин нашел рычаги давления на Путина, чтобы Кремль на время отошел от риторики слепого исповедования Стамбульских соглашений. Именно в тот момент сделки были с малейшими деталями опубликованы в западной печати. Теперь Кремль вернулся к Стамбульским соглашениям, что свидетельствует об очевидных противоречиях между Россией и Китаем в вопросе прекращения войны", – подчеркнул политексперт.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина не сможет выстраивать собственную политику в отношении Китая, несмотря на позицию Запада, заявил военный и политический эксперт Александр Мусиенко. "В сотрудничестве с Китаем у Украины нет серьезного выбора. Киев не может позволить себе большую стратегию косвенных действий. Украина, конечно, может сформулировать собственную политику по отношению к Китаю, однако не сможет реализовать ее. Нас ограничат в реализации собственной автономной политики с Пекином", – рассказал он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что армия РФ продолжает сохранять значительное преимущество в применении артиллерии, однако за последние месяцы разница в количестве выстрелов существенно сократилась. Разрыв в выстрелах на фронте между Украиной и Россией сократился с 1:7 до 1:3. Ранее первый заместитель министра обороны Иван Гаврилюк заявлял, что в начале этого года артиллерийское преимущество россиян было 7:1, но сократилось до 5:1.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=uwiLC1twiTg
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