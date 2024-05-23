Между Украиной и Россией уже давно мог быть мир: Китай назвал виновных

Китай обвинил Великобританию в том, что она якобы помешала Украине и России договориться о мире в начале полномасштабной войны. Как передает портал "Комментарии", обвинение озвучил представитель министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь, реагируя на слова британского министра обороны Гранта Шаппса о том, что Пекин уже предоставляет или готовится предоставить Москве летальную помощь для ведения войны против Украины.

Представитель минстерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь. Фото: из открытых источников

Представитель МИД Китая осудил "безосновательную и безответственную клеветническую кампанию против Китая", отметив, что информацию Лондона не подтвердили даже в Соединенных Штатах Америки.

"Необходимо подчеркнуть, что именно британская сторона, а не китайская, причастна к подливанию масла в украинский вопрос. Есть информация, что еще два года назад Россия и Украина были близки к достижению соглашения о прекращении конфликта, но именно из-за обструкции со стороны Великобритании и других сторон конфликт затянулся до сегодняшнего дня", — высказался Вэньбинь.

По его словам, "очернение Китая не изменит пассивной позиции Великобритании в украинском вопросе" и не решит внутренних острых проблем страны.

Напомним, министр обороны Великобритании Грант Шаппс в среду обвинил Китай в предоставлении или подготовке к предоставлению России летального оружия для использования в войне против Украины.

Грант Шаппс заявил на конференции в Лондоне, что у американской и британской военной разведки есть прямые доказательства того, что Москва получает помощь от Пекина в виде летального оружия. Она "уже поступает или будет поступать из Китая в Россию". Все это уже есть или вскоре окажется на поле боя в Украине.

Читайте также на портале "Комментарии" — активизируется ли Запад в поддержке Украины: какую роль сыграет позиция США.



