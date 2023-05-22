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МИД Китая срочно вызвал посла Японии в Пекине после саммита G7: что произошло

Китай настороженно отнесся к заявлениям, которые прозвучали на саммите G7 в Японии

сегодня, 07:17
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Автор:

Кравцев Сергей

Замминистра иностранных дел Китая Сунь Вэйдун вызвал посла Японии в Пекине, чтобы выразить протест по поводу "ажиотажа вокруг проблем, связанных с Китаем". Пекину не понравилось, что эта тема стала одной из тех, которые активно обсуждались во время недавнего саммита стран "Большой семерки". Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

МИД Китая срочно вызвал посла Японии в Пекине после саммита G7: что произошло

Япония и Китай. Фото: из открытых источников

В МИД КНР считают, что Япония сотрудничала с другими странами на саммите G7 "в действиях и совместных декларациях, чтобы очернить и напасть на Китай, грубо вмешиваясь во внутренние дела Китая, нарушая основные принципы международного права и дух четырех политических документов между Китаем и Японией", ссылаясь на Совместное заявление Китая и Японии от 1972 года.


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Дипломат также сообщил, что действия Японии наносят ущерб суверенитету, безопасности и интересам развития Китая, и что Китай "сильно недоволен и решительно выступает против" этих действий.

"Япония должна исправить свое понимание Китая, принять стратегическую автономию, придерживаться принципов четырех политических документов между Китаем и Японией и действительно способствовать стабильному развитию двусторонних отношений с конструктивной позицией", — подчеркнул Сунь.

Читайте также на портале "Комментарии" — на саммите G7 в Японии, участие в котором принял и украинский президент Владимир Зеленский, в ракурсе российско-украинского войны были сделаны важные заявления, проведено множество встреч, приняты серьезные решения, в том числе, о передаче ВСУ американских истребителей F-16. Какие главные выводы можно сделать на данный момент? Как это приближает победу Украины и крах РФ? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам. 



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Источник: https://www.reuters.com/world/china/china-summons-japanese-ambassador-over-actions-g7-2023-05-22/
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