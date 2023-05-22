МИД Китая срочно вызвал посла Японии в Пекине после саммита G7: что произошло

Замминистра иностранных дел Китая Сунь Вэйдун вызвал посла Японии в Пекине, чтобы выразить протест по поводу "ажиотажа вокруг проблем, связанных с Китаем". Пекину не понравилось, что эта тема стала одной из тех, которые активно обсуждались во время недавнего саммита стран "Большой семерки". Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

Япония и Китай. Фото: из открытых источников

В МИД КНР считают, что Япония сотрудничала с другими странами на саммите G7 "в действиях и совместных декларациях, чтобы очернить и напасть на Китай, грубо вмешиваясь во внутренние дела Китая, нарушая основные принципы международного права и дух четырех политических документов между Китаем и Японией", ссылаясь на Совместное заявление Китая и Японии от 1972 года.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Дипломат также сообщил, что действия Японии наносят ущерб суверенитету, безопасности и интересам развития Китая, и что Китай "сильно недоволен и решительно выступает против" этих действий.

"Япония должна исправить свое понимание Китая, принять стратегическую автономию, придерживаться принципов четырех политических документов между Китаем и Японией и действительно способствовать стабильному развитию двусторонних отношений с конструктивной позицией", — подчеркнул Сунь.

Читайте также на портале "Комментарии" — на саммите G7 в Японии, участие в котором принял и украинский президент Владимир Зеленский, в ракурсе российско-украинского войны были сделаны важные заявления, проведено множество встреч, приняты серьезные решения, в том числе, о передаче ВСУ американских истребителей F-16. Какие главные выводы можно сделать на данный момент? Как это приближает победу Украины и крах РФ? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.