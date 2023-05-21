Итоги саммита G7: что стало ключевым – на какую помощь может рассчитывать Украина

На саммите G7 в Японии, участие в котором принял и украинский президент Владимир Зеленский, в ракурсе российско-украинского войны были сделаны важные заявления, проведено множество встреч, приняты серьезные решения, в том числе, о передаче ВСУ американских истребителей F-16. Какие главные выводы можно сделать на данный момент? Как это приближает победу Украины и крах РФ? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Саммит G7. Фото: из открытых источников

На полях саммита Зеленскому удалось встретиться не только с руководителями стран-членов "G7", но и со специальными гостями, в том числе, руководителем Индии

Аналитик Фонда общественной дипломатии Александра Решмедилова акцентирует важность физического присутствия президента Зеленского на саммите G7. Личное общение, поясняет она, всегда приносит лучшие плоды, чем любые онлайн-форматы.

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И то, что прибыл на этот саммит уже с определенными наработками. Все его предыдущие визиты, включая европейские являются важными звеньями в цепи коммуникаций. И это дает необходимый Украине результат. Всё больше участников вовлекается в дискуссию касательно российско-украинской войны. И попытка достучаться до страны агрессора может быть более эффективной за счет количественных показателей. Палитра участников становится более пестрой", – отмечает аналитик. "Очень хорошо, что президент Украины решился на перелет в Японию после посещения Саудовской Аравии

Она обращает внимание, что на полях саммита Зеленскому удалось встретиться не только с руководителями стран-членов "Большой семерки" (Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США), но и со специальными гостями, в том числе, руководителем Индии, ряда других государств. Контакты с ними также крайне важны для нас, учитывая нейтралитет некоторых, не желание осуждать Россию за ее агрессию, поясняет Александра Решмедилова.

Тем важнее, продолжает она, появление общего коммюнике, где страны G7 подчеркнули, что будут поддерживать Украину столько, сколько понадобится, вновь осудили Россию за полномасштабное вторжение, нарушающее основополагающие нормы, правила и принципы международного содружества, обязались усилить поддержку нашей страны (дипломатическую, финансовую, гуманитарную и военную) и – цену за агрессию для РФ, а также для тех, кто поддерживает ее военные усилия. Было и определенное обращение к Китаю с призывом усилить давление на страну-агрессора.

Есть надежда, что современные западные истребители появятся в украинском небе уже в обозримом будущем. Правда, есть условие, что не будут поражаться цели на территории РФ. Однако озвученное решение о предоставлении нам F-16 – это, действительно, исторический шаг, как его называют", – отмечает Александра Решмедилова. "На общее коммюнике уже предсказуемо негативно отреагировали и Китай, и РФ. Но важно, что им (и не только им) послан четкий сигнал. В том числе тем, что Байден, наконец, одобрил получение Украиной американских истребителей F-16. Теперь начнется активное обучение наших пилотов, в том числе в рамках недавно созданной "самолетной коалиции"

По ее словам, Япония, проводившая саммит в Хиросиме, не зря выбрала именно этот город, переживший ядерную бомбардировку.

"Мир, глобальные игроки, должны помнить о цене, которую пришлось заплатить за то, что была допущена Вторая мировая война. Символизм и в том, что сейчас РФ то и дело бряцает ядерным оружием. Которого она, при благоприятном для нас и всего цивилизованного мира исходе, должна лишиться. И денуклеаризация России прописана одним из пунктов в формуле мира Зеленского, которую он озвучил очередной раз, – подчеркивает аналитик. – Есть надежда, что этот символический и исторический саммит в Хиросиме поможет переубедить тех, кто еще колеблется, в необходимости сделать всё для скорейшего прекращения войны России против Украины – причем прекращения именно сокрушением агрессора".

Лидеры "Большой семерки" дали сигнал многих странам, что пришло время делать выбор

Кандидат экономических наук, экс-директор по развитию бизнеса АО "Укрзализныця" Андрей Рязанцев считает участие Украины в саммите G7 судьбоносным решением. Как судьбоносным, уверен он, станут результаты этой встречи.

"Радует, что украинское руководство начало четко ставить перед всеми странами вопрос – за кого они? За Россию, устроившую варварскую войну образца середины прошлого века в 20-х годах века нового? Или за Украину, которая противостоит этой агрессии, отстаивая свое право не просто на самоопределение, но и собственно на существование? И происходящее на данной встрече, куда прибыли не только лидеры "Большой семерки", но и представители Индии, Индонезии, Бразилии, Южной Кореи, руководства ЕС, это – консолидация цивилизованных стран вокруг будущей победы Украины. Позиция нейтралитета уже не проходит, – отмечает эксперт. – Потому что та же покупка российской нефти в обход санкций, та же помощь ей в обходе других ограничений – это не нейтралитет. Это однозначная помощь агрессору для продолжения войны. И пришло время делать выбор".

Именно это, акцентирует Андрей Рязанцев, дали понять руководители "Большой семерки" другим игрокам. Определяйтесь: вы на стороне демократического, развитого мира будущего – или останетесь на стороне больных имперскими амбициями варваров, попирающих все моральные ценности?

"Ряд встреч, которые провел сам Зеленский, сама тональность саммита говорила о том, что вопрос Украины – ключевой. Что ставка делается именно на нашу победу, на справедливый мир, на выстраивание после краха России новой системы безопасности, делающей невозможными подобные агрессии в будущем, – поясняет эксперт. – Те, кто останется по ту сторону баррикад, вместе с РФ, останутся и по ту сторону какой-либо поддержки со стороны мощнейших игроков мира — членов "Большой семерки". Кроме того, мы услышали очень важные заявления в сторону Китая. Без всякой завуалированности. Мир хочет, чтобы Китай не подыгрывал РФ, а оказывал на нее давление для выведения войск агрессора со всей украинской территории. Ради восстановления мира в рамках международного права, по границам 1991 года".

То есть, резюмирует Андрей Рязанцев, этот саммит G7 и партнеров стал, по сути, саммитом, где подчеркнута важность самоидентификации каждой страны, окончательного определения.

"В июле, в формате саммита НАТО, думаю, будут расписаны более детальные шаги формирования еще большей проукраинской коалиции, – делится эксперт. – Безусловно, всё это приблизит завершение войны в рамках формулы мира Зеленского, которая активно представляется на всех площадках. Надеюсь, прозвучавшие однозначные заявления, посланные однозначные сигналы ускорят победу Украины над российским агрессором".

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