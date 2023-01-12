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Милое изображение собаки возмутило китайцев. За что Sony заблокировали в социальных сетях

Китай заблокировали Sony в популярной социальной сети Weibo за изображение милой собаки в соцсетях. Только со временем было объяснено причины блокировки японской компании.

сегодня, 14:35
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Автор:

Slava Kot

Иностранным компаниям сложно понимать некоторые китайские решения. Нужно не нарушать китайские традиции и строгие законы, однако на этот раз компания Sony обвинили в милом изображении собаки в письме. За что заблокировали японскую компанию в Китае, сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter. китайского корреспондента WSJ Лизы Лин.

Милое изображение собаки возмутило китайцев. За что Sony заблокировали в социальных сетях

Компания Sony получила бан за фото с собакой. Фото из открытых источников

Аккаунт японской компании был заблокирован в популярной китайской сети Weibo, являющейся аналогом Facebook и Twitter. В сообщении о блокировке было сказано, что компания "не соблюдала правила и нормы". Со временем генеральный директор Weibo подсказал, что блокировка касается записи за 12 октября.

В этот день Sony опубликовала изображение черного пса, скрывающегося в листьях красного цвета. Сообщение также содержало строку, написанную Мао Цзэдуном о красоте сливового цвета. Однако ни компания, ни пользователи соцсети не смогли понять причину блокировки.

Милое изображение собаки возмутило китайцев. За что Sony заблокировали в социальных сетях - фото 2

Как стало известно именно из-за изображения и выражения Мао, был заблокирован профиль японской компании. Китайские националисты объяснили, что цветение сливы является знаком преодоления трудностей членами партии. По их словам, Sony высмеивала героя Корейской войны.

"Публикация, которую Sony загрузила, высмеивает Цю Шаоюня, пожертвовавшего собой китайского солдата, чтобы защитить свои войска 12 октября — 70 лет назад", — считают националисты Китая.

Фото китайского героя, вызвавшее сравнение с собакой от Sony можно просмотреть ниже:

Милое изображение собаки возмутило китайцев. За что Sony заблокировали в социальных сетях - фото 3

Интересно, что японская компания попадает не впервые из-за странных китайских обычаев. Ранее компания Sony выбрала 7 июля для запуска новых смартфонов в Китае в 2021 году. Как оказалось, это дата японско-китайской войны. За это компанию оштрафовали на 100 миллионов юаней.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что спутниковые снимки показали масштабы трагедии в Китае.

Также "Комментарии" писали о том, что Китай готовит свой народ к войне.



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Источник: https://twitter.com/lizalinwsj/status/1612652271116111872
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