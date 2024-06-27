Соединенные Штаты, которые желают "превратить Тайваньский пролив в ад", сами туда направятся первыми, заявил официальный представитель министерства обороны Китая У Цянь.

Китай и США

"Те, кто кричат о том, что хотят превратить дома других в ад, должны сначала приготовиться к тому, что прежде сами отправятся в преисподнюю. Некоторые люди в США без колебаний готовы превратить Тайваньский пролив в ад на земле", — подчеркнул он.

По словам Цяня, Китай не намерен поддаваться на угрозы и запугивания со стороны третьих стран.

При этом известно, что в июне издание The Washington Post сообщало, что США пригрозили устроить в Тайваньском проливе "беспилотный ад", если Китай начнет операцию против острова. Также сообщалось, что Вашингтон и Пекин впервые за пять лет возобновили полуофициальные переговоры по вопросу ядерного вооружения. В Пекине утверждают, что не будут угрожать применением ядерного оружия из-за ситуации вокруг Тайваня, рассказали источники.

Ученый Дэвид Санторо, один из организаторов переговоров по "второму треку", заявил, что Китай абсолютно уверен в том, что сможет одержать верх в борьбе за остров, не применяя ядерного оружия.

Также портал "Комментарии" рассказывал, что министр обороны Китая заявил, что пытающиеся разделить Китай и отделить от него Тайвань будут "раздавлены и приведут к собственному краху". Дун Цзюнь подчеркнул, что китайская армия будет действовать "решительно", чтобы предотвратить "независимость Тайваня". Глава Минобороны Китая раскритиковал власти Тайваня, указав, что они все больше приближаются к сепаратизму и меняют китайскую идентичность на острове.





