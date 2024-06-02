"Они будут прибиты": Китай заявил, что силой остановит независимость Тайваня

Министр обороны Китая Дун Цзюнь выступил на конференции "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре, где заявил, что китайская армия "силой" остановит независимость Тайваня. В Тайване отреагировали на заявления главы Минобороны Китая и назвали такие слова "провокационными и иррациональными".



Министр обороны Китая Дун Цзюнь. Фото из открытых источников

Министр обороны Китая пригрозил, что пытающиеся разделить Китай и отделить от него Тайвань будут "раздавлены и приведут к собственному краху". Дун Цзюнь подчеркнул, что китайская армия будет действовать "решительно", чтобы предотвратить "независимость Тайваня".

Глава Минобороны Китая раскритиковал власти Тайваня, указав, что они все больше приближаются к сепаратизму и меняют китайскую идентичность на острове.

"Эти сепаратисты недавно сделали фанатичные заявления, демонстрирующие их измену китайской нации и своих предков. Они будут прибиты к столбу позора в истории", — пригрозил Дун Цзюнь.

Кроме угроз Тайваню, китайский чиновник критиковал и другие страны, в том числе США. По его словам, действия некоторых государств "придают смелости тайваньским сепаратистам", а также подрывают принцип "Единого Китая". Сюда Цзюнь отнес официальные заявления о поддержке Тайваня и продаже оружия на остров.

Тайвань отреагировал на угрозы Китая и заявил, что это "провокационные и иррациональные" замечания. Кроме того, в Тайване указали, что Китай постоянно угрожает силой атаковать остров, что нарушает устав ООН.

Напомним, что, несмотря на претензии Китая, который считает Тайвань частью своей территории, у острова есть независимое правительство с 1949 года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Китае сделали заявление о поставке оружия в Россию.

Также "Комментарии" писали о реакции Владимира Зеленского на мирную конференцию, которую хотел бы организовать Китай и пригласить туда Россию и Украину.