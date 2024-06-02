"Они будут прибиты": Китай заявил, что силой остановит независимость Тайваня

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Slava Kot
Министр обороны Китая Дун Цзюнь выступил на конференции "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре, где заявил, что китайская армия "силой" остановит независимость Тайваня. В Тайване отреагировали на заявления главы Минобороны Китая и назвали такие слова "провокационными и иррациональными".
Министр обороны Китая Дун Цзюнь. Фото из открытых источников
Министр обороны Китая пригрозил, что пытающиеся разделить Китай и отделить от него Тайвань будут "раздавлены и приведут к собственному краху". Дун Цзюнь подчеркнул, что китайская армия будет действовать "решительно", чтобы предотвратить "независимость Тайваня".
Глава Минобороны Китая раскритиковал власти Тайваня, указав, что они все больше приближаются к сепаратизму и меняют китайскую идентичность на острове.
Кроме угроз Тайваню, китайский чиновник критиковал и другие страны, в том числе США. По его словам, действия некоторых государств "придают смелости тайваньским сепаратистам", а также подрывают принцип "Единого Китая". Сюда Цзюнь отнес официальные заявления о поддержке Тайваня и продаже оружия на остров.
Тайвань отреагировал на угрозы Китая и заявил, что это "провокационные и иррациональные" замечания. Кроме того, в Тайване указали, что Китай постоянно угрожает силой атаковать остров, что нарушает устав ООН.
Напомним, что, несмотря на претензии Китая, который считает Тайвань частью своей территории, у острова есть независимое правительство с 1949 года.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Китае сделали заявление о поставке оружия в Россию.
Также "Комментарии" писали о реакции Владимира Зеленского на мирную конференцию, которую хотел бы организовать Китай и пригласить туда Россию и Украину.
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Правдоруб
сегодня, 12:52
Кончені китайські фашисти, мало їм ще хотять знищить людей. Ай ваш китай буде знищений.
Ігор
сегодня, 12:15
Скоріше б вже відкривали другий фронт проти сучасного бородатого карликового Гітлера і його власників. А Тайваню треба не спокійно реагувати, а навпаки провокаційно влаштувати ходу з фаерами і кричалками: Слава Тайваню! Витягнути з нафталінової шухляди вбитого як облізлу шавку героя і кричати що він їх герой. Вождь Тайваню, після дози, щоб якийсь погрозливі відосики записував та контроль над Тайванем віддав своїм друзям, в яких вже задоволене рило у екран не влазить, як у Кошового.