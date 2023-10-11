Может ли Китай воспользоваться хаосом в мире и начать вторжение в Тайвань – что сдерживает Пекин

После того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину Китай лишь монотонно заявлял и заявляет о том, чтобы стороны прекратили эскалацию и сели за стол переговоров. Примерно такие же тезисы звучат из Пекина в сторону Израиля и ХАМАС. При этом Китай понимая, кто развязал обе войны, не критикует Россию и ХАМАС. Он словно чего-то выжидает. Отсюда напрашивается вопрос – может ли Китай, воспользовавшись хаосом и неопределенностью в мире, начать предпринимать шаги по вторжению в Тайвань? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, изучив мнения экспертов.

Китай. Фото: из открытых источников

Сейчас решается будущее миропорядка

Аналитик и журналист-международник Тарас Семенюк в эфире Украинского радио высказал мнение, что война в Украине и война в Израиле – два звена одного глобального конфликта, который называется войной авторитарной системы против свобод, прав общепринятых прав и демократического мира. Понятный всем миропорядок под угрозой разрушения.

"Если бы даже не было войны в Украине или, если бы цели России были бы достигнуты, Израиль все равно был бы следующим. В Украине ничего бы не завершилось. Более того, авторитарные государства получали бы массу положительного вдохновения для того, чтобы продолжать. Они понимали бы, что демократия ослабевает и не может себя защитить. А мы показали, что демократическое государство может себя защищать даже с вилами в руках, когда нет оружия. Поэтому есть очередное звено открытия второго фронта в мире. Третьим фронтом может быть Тайвань. Но все зависит от выборов, которые пройдут в январе 2024 года в этой островной стране", — считает эксперт.

Никакого столкновения между Китаем и Западом сейчас не будет

Политолог и социолог из Германии Игорь Эйдман в эфире "24 канала" высказал мнение, что Китай, конечно же, с радостью воспользовался бы ситуацией для провокаций против Тайваня, вот только есть одна проблема – сейчас не все хорошо с экономикой КНР. Как бы это странно не звучало, но Пекину не выгодно ослабление США и вообще проблемы на внешнем рынке.

Эксперт отметил, вступать в откроенный клинч с США и ЕС, на которые ориентирована китайская экономика, Пекину крайне невыгодно.

"Если в результате войн (говорится о войне в Украине и Израиле – ред.) начнется экономический кризис, то он закончится для Китая еще большими последствиями. Поскольку его экономика очень уязвима. То есть в китайских планах не нужны войны и катаклизмы. Ему не нужны проблемы в США и ЕС", – считает политолог.

Он добавил, что это России сегодня терять уже нечего, она под самыми жесткими санкциями, в полной изоляции. В то же время против Китая пока нет санкций, а значит, он может свободно торговать и вкладываться в американскую и европейскую экономику.

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