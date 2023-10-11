Может ли Китай воспользоваться хаосом в мире и начать вторжение в Тайвань – что сдерживает Пекин

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Кравцев Сергей
После того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину Китай лишь монотонно заявлял и заявляет о том, чтобы стороны прекратили эскалацию и сели за стол переговоров. Примерно такие же тезисы звучат из Пекина в сторону Израиля и ХАМАС. При этом Китай понимая, кто развязал обе войны, не критикует Россию и ХАМАС. Он словно чего-то выжидает. Отсюда напрашивается вопрос – может ли Китай, воспользовавшись хаосом и неопределенностью в мире, начать предпринимать шаги по вторжению в Тайвань? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, изучив мнения экспертов.
Китай. Фото: из открытых источников
Аналитик и журналист-международник Тарас Семенюк в эфире Украинского радио высказал мнение, что война в Украине и война в Израиле – два звена одного глобального конфликта, который называется войной авторитарной системы против свобод, прав общепринятых прав и демократического мира. Понятный всем миропорядок под угрозой разрушения.
Политолог и социолог из Германии Игорь Эйдман в эфире "24 канала" высказал мнение, что Китай, конечно же, с радостью воспользовался бы ситуацией для провокаций против Тайваня, вот только есть одна проблема – сейчас не все хорошо с экономикой КНР. Как бы это странно не звучало, но Пекину не выгодно ослабление США и вообще проблемы на внешнем рынке.
Эксперт отметил, вступать в откроенный клинч с США и ЕС, на которые ориентирована китайская экономика, Пекину крайне невыгодно.
Он добавил, что это России сегодня терять уже нечего, она под самыми жесткими санкциями, в полной изоляции. В то же время против Китая пока нет санкций, а значит, он может свободно торговать и вкладываться в американскую и европейскую экономику.
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