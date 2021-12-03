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"Мы против политизация спорта": почему Китай возмутился решением Женской теннисной ассоциации

Пекин заявляет, что отмена турниров подрывает олимпийский дух спорта

сегодня, 10:06
Автор:

Карина Ожерельева
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Пекин возмутился в четверг, 1 декабря, приостановкой турниров Женской теннисной ассоциации (WTA) в Китае в знак солидарности с Пэн Шуай после того, как теннисистка обвинила бывшего китайского чиновника в сексуальном насилии, а затем исчезла из виду общественности. Об этом сообщает Reuters.

"Мы против политизация спорта": почему Китай возмутился решением Женской теннисной ассоциации

Пэн Шуай - фото из открытых источников

Спикер министерства иностранных дел Ван Вэньбинь прямо не упомянул о WTA, но четко сказал, что Китай "против политизации спорта".

В редакционной статье газеты Global Times, опубликованной правящей Коммунистической партией People's Daily, говорится, что WTA изменяет олимпийскому духу и вносит политику в теннис.

"Некоторые силы на Западе побуждают к бойкоту Зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине", — добавили в нем, ссылаясь на февральское событие, которое некоторые правозащитные группы хотят бойкотировать из-за нарушений прав человека в Китае.

Пэн, бывшая первая ракетка в парном разряде, не появлялась на публике почти через три недели после того, как в начале ноября она опубликовала сообщения в социальных сетях, в котором обвиняла бывшего вице-премьера Китая Чжан Гаоли в принуждении ее к сексу.

Ни вышедший в отставку Чжан в 2018 году, ни правительство не прокомментировали обвинения Пэн, и эта тема была заблокирована в китайском Интернете, который подвергался жесткой цензуре.

Ассоциация профессионалов тенниса (ATP) заявила в четверг, 2 декабря, что ситуация Пен вызывает серьезные беспокойства как в спорте, так и за его пределами.

"Реакция на эти беспокойства пока недостаточна. Мы снова призываем к открытому прямому общению между теннисисткой и WTA, чтобы создать более четкую картину ее ситуации", — сказал глава ATP Андреа Гаудензи.

Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что провел второй видеозвонок из Пен в среду после первого в конце прошлого месяца.

МОК заявил, что предложил теннисистке поддержку, будет поддерживать регулярные связи и договорился о личной встрече в январе. Она, казалось, была в безопасности, учитывая сложную ситуацию, в которой она находится", — говорится в заявлении МОК.

Как сообщали ранее "Комментарии", ЕС поддержал обеспокоенность государств со всего мира по поводу жизни Пэн Шуай.


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Источник: https://www.reuters.com/lifestyle/science/wta-suspends-tournaments-china-over-peng-shuai-situation-2021-12-01/
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