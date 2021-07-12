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На Китай обрушилось множество мощных торнадо (ФОТО, ВИДЕО)

Эта вспышка торнадо стала одной из крупнейших в стране за последнее десятилетие

сегодня, 16:37
Автор:

Денис Подставной








Китай пострадал от крупной вспышки торнадо. Об этом сообщает издание The Watchers. 

На Китай обрушилось множество мощных торнадо (ФОТО, ВИДЕО)

На Китай обрушились торнадо. Фото из открытых источников

На провинцию Шаньдун, что находится на севере КНР, обрушилось множество торнадо. Эта вспышка торнадо стала одной из крупнейших в стране за последнее десятилетие. Сообщается об около десятка торнадо из, которых как минимум три были сильными. 

На Китай обрушилось множество мощных торнадо (ФОТО, ВИДЕО) - фото 2

ФОТО: Eric Wang, Twitter

Как стало известно, прямо в центре города Шэньсиан образовался мощный вихрь, который нанёс катастрофический ущерб. По словам Эрика Вонга, который стал очевидцем данного природного явления, торнадо ломал большие деревья, подбрасывал машины и рушил дома. 

Другой мощный смерч начался вблизи города Гаотан, а затем переместился прямо в его центр.  

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Китае произошло частичное обрушение здания гостиницы. В результате происшествия под завалами оказались несколько человек. Прибывшие на место спасателя вытащили из-под обломков восемь человек, один из которых скончался. На данный момент продолжается спасательные работы. Десять человек были объявлены пропавшими без вести. Причины обрушения, на данный момент неизвестны. Подробнее об этом читайте в нашей статье

Также портал "Комментарии" уже информировал о том, что власти Японии намерены эвакуировать из опасных районов страны более ста тысяч граждан. Такое решение было принято из-за сильных дождей, которые проходят юго-западной части Японии. Сообщается, что во время последнего дождя выпало столько осадков, сколько обычно выпадает за весь июль. Эвакуация была объявлена в трех японских префектурах. Подробнее об этом читайте в нашей статье


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Источник: https://www.unian.net/pogoda/news/kitay-postradal-ot-krupneyshey-vspyshki-tornado-za-bolee-chem-desyatiletie-foto-video-sinoptik-11479306.html
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