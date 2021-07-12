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Главная Новости Мир Китай В Китае обрушилось здание гостиницы: есть погибшие (ВИДЕО)
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В Китае обрушилось здание гостиницы: есть погибшие (ВИДЕО)

Десять человек объявлены пропавшими без вести

сегодня, 15:48
Автор:

Денис Подставной

В Китае в результате обрушения здания погиб человек. Об этом сообщает издание Sina. 

В Китае обрушилось здание гостиницы: есть погибшие (ВИДЕО)

Обрушение гостиницы в Китае. Фото из открытых источников

Как стало известно, в китайском городе Сучжоу, что находится к западу от Шанхая в провинции Цзянсу, произошло обрушение гостиницы. Сообщается, что обрушилась часть здания. 

В результате происшествия пострадали по меньшей мере восемь человек. Один из них погиб, четверо были госпитализированы и находятся в стабильном состоянии, за жизнь еще троих на данный момент борются медики. 

Также сообщается, что десять человек были объявлены пропавшими без вести. Сейчас спасатели продолжают разбирать завалы. Причины обрушения выясняются. 

Видео с места событий появилось в телеграм-каналах. 


Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в индийском городе Джайпур, который является столицей штата Раджастхан, 11 человек погибли в результате удара молнией. Сообщается, что погибшие фотографировались во время дождя в одном из популярных туристических мест на башне форта Амбер. На момент удара молнии в этом месте находилось около 27 человек. Некоторые из них спрыгивали на землю. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в Бангладеш сгорела фабрика Hashem Foods. Сообщается, что возгорание началось на первых этажах здания, а затем быстро распространилось благодаря легковоспламеняющимся веществам, хранящимся в кабинетах. Огонь охватил все шестиэтажное здание фабрики. В результате происшествия погибло более 50 человек, такое же количество пострадало. Спасателям удалось вынести из окон более 20 сотрудников. Подробности — в нашей статье



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Источник: https://k.sina.com.cn/article_1644114654_61ff32de02001alk8.html
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