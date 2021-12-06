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Напряжение между США и Китаем растет: Китай разместит новую военную базу

Китай планирует строительство базы у Атлантического океана

сегодня, 15:12
Автор:

Карина Ожерельева
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Китай планирует строить свою первую постоянную военную базу у Атлантического побережья Африки, а Вашингтон, не очень поддерживающий эту идею, уже приступил к дипломатическим усилиям, чтобы предотвратить любые планы. Об этом сообщает Fox News.

Напряжение между США и Китаем растет: Китай разместит новую военную базу

Президент Джо Байден и первая леди Джилл Байден у Белого дома - Fox News

Американские чиновники, ссылаясь на секретные отчеты американской разведки, сообщили, что Пекин может рассматривать портовый город Экваториальной Гвинеи Бата в качестве базы. В отчете говорится, что у Баты уже глубоководный порт, который был модернизирован компанией China Road & Bridge с 2009 по 2014 год. В отчете говорится, что разведка США впервые узнала о возможности создания базы в 2019 году.

Пентагон и Белый дом не ответили сразу на электронное письмо от Fox News с просьбой прокомментировать эту ситуацию. Напряжение между США и Китаем растет. Пекин выразил недовольство военными кораблями США, время от времени появляющимися в Южно-Китайском море, а США обвинили Китай в дестабилизации региона из-за агрессии, направленной против Тайваня.

Президент Байден заявил, что главным приоритетом его администрации является не разрешить Китаю превзойти США за время его президентства. Отчет появился только через несколько дней после того, как Пентагон объявил о планах серьезного улучшения инфраструктуры на военных аэродромах на Гуаме и Австралии для противодействия Китаю.

Как сообщали ранее, глава британской разведки Ричард Мур заявил, что слишком самоуверенный и настойчивый Китай под руководством президента Си Цзиньпина и при правлении Коммунистической партии рискует сделать просчеты на международной арене, включая недооценку решимости Соединенных Штатов.


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Источник: https://www.foxnews.com/politics/china-may-be-eyeing-first-military-base-atlantic-ocean-report
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