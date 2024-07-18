Напряжение растет: Китай и США серьезно поссорились из-за ядерного оружия

Китай объявил о прекращении переговоров с США о контроле над вооружениями и нераспространении ядерного оружия.

Между Пекином и Вашингтоном возросло напряжение. Фото из открытых источников

Как заявил спикер МИД Китая Линь Цзянь, Пекин решил принять соответствующее решение через продажу Штатами оружия Тайваню.

Washington Post пишет, что срыв переговоров произошел спустя несколько месяцев после того, как США и Китай провели свой первый официальный диалог по этому вопросу спустя почти пять лет.

"В последние недели и месяцы, несмотря на решительную оппозицию Китая и неоднократные протесты, США продолжали продавать оружие Тайваню и делали вещи, серьезно подрывающие основные интересы Китая и взаимное доверие между Китаем и США", — сказал представитель китайского МИД.

Представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил, что Вашингтон будет продолжать укреплять безопасность союзников и партнеров в азиатском регионе, которым грозит Китай.

"Китай решил последовать примеру России, утверждая, что участие в контроле над вооружениями не может продолжаться, когда есть другие вызовы в двусторонних отношениях. Мы считаем, что такой подход подрывает стратегическую устойчивость. Это увеличивает риск динамики гонки вооружений", — сказал Мэтью Миллер.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Китай взял три компании из Европейского союза в центр антидемпингового расследования по демпингу цен на свинину. Это произошло в рамках торговой войны, которую Пекин начал после того, как ЕС объявил о введении новых пошлин на китайские электромобили. Компания Danish Crown заявила, что во время расследования будет сохранять "полную приверженность и прозрачность" и надеется на "постоянное конструктивное сотрудничество" со всеми соответствующими органами и сторонами.

