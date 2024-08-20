Названа причина, почему Китай помогает России

Китай ограничивает прямые экономические операции с Россией, защищая свои ключевые интересы, поскольку европейский рынок для него значительно важнее. В то же время Китай рассматривает Россию как источник сырья, заявил в эфире Freedom председатель правления Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский.

Китай и Россия

“Если счесть объемы торговли Китая с Российской Федерацией и, собственно, те возможности, которые предоставляет торговля и экономические связи Китая со странами развитого мира, это в целом слабо сравнительные вещи. Поэтому экономические интересы отчетливо показывают готовность Китая к такому дуализму. Политика Китая состоит в том, чтобы стать равноправным и очень влиятельным участником по международным делам. Но если речь идет об экономике, то здесь, как говорится, все средства хорошие. Экономические интересы правят миром", — подчеркнул эксперт.

По его словам, Китай, несмотря на санкции, ищет способы сотрудничества с Россией. Он подчеркнул, что независимо от того, нравится ли это кому-то или нет, бизнес всегда находит возможности для торговли, особенно когда это касается экономических интересов Китая. Конечно, добавляет эксперт, любая схема, отличающаяся от стандартной, дороже. Есть данные, что некоторые китайские банки ограничивают или прекращают сотрудничество с Россией, но некоторые российские банки все же находят способы проводить операции через филиалы в Китае, хотя и с наценкой около 5%.

Он также отметил, что у Китая есть свои стратегические интересы.

"Просто Китай стремится быть на разных рынках и собственно для него рынок Российской Федерации — это, пожалуй, определенная перспектива. Кроме того, я думаю, это еще один из элементов китайской экспансии того, что называется новой волной китаецентрической глобализации. То есть здесь уже речь идет не столько о сугубо каких-то экономических вещах, сколько о политико-экономических вещах. Если посмотреть на стратегию Китая, он пытается утвердиться и на рынках высокотехнологичных товаров в США и других странах. Кроме того, в рамках своей же стратегии пытается установить определенный контроль и обеспечить себя непосредственно сырьем. Поэтому Россия для Китая – это сырьевой источник. Поэтому да, в такой ситуации для Китая с одной стороны есть риски, но с другой — исторический момент — воспользоваться слабым положением РФ и укрепить свои позиции в этой части мира", — подытожил Игорь Бураковский.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Китай регулярно вступается за Россию и продвигает ее интересы.



