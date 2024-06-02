logo

BTC/USD

67429.16

ETH/USD

3775.98

LTC/USD

82.35

USD/UAH

41.10

EUR/UAH

44.75

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Китай Не только Россия: Зеленский назвал страну, которая помогает Москве сорвать Саммит мира
commentss НОВОСТИ Все новости

Не только Россия: Зеленский назвал страну, которая помогает Москве сорвать Саммит мира

По словам Владимира Зеленского, Китай стал инструментом Путина, который российский диктатор использует для попытки срыва Саммита мира.

сегодня, 10:45
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Китай помогает России сорвать Саммит мира. По словам Зеленского, Пекин стал "инструментом в руках Путина" и влияет на решения других стран относительно поездки на Саммит мира.

Не только Россия: Зеленский назвал страну, которая помогает Москве сорвать Саммит мира

Зеленский на конференции "Диалог Шангри-Ла". Фото из открытых источников

Владимир Зеленский прилетел в Сингапур на конференцию "Диалог Шангри-Ла", где рассказал, что 106 стран согласились принять участие в Саммите мира по войне в Украине. Однако, по словам президента, Россия использует китайское влияние в азиатском регионе и блокирует их участие в мирном саммите.

"Россия, к сожалению, пользуясь влиянием Китая на регион, делает все, чтобы сорвать Саммит мира. Жаль, что такая большая независимая мощная страна, как Китай, является инструментом в руках Путина. Китай, к сожалению, работает над тем, чтобы страны не приезжали на Саммит мира", — сказал Зеленский.

Зеленский рассказал, что ему не удалось встретиться с представителями Китая в Сингапуре. Президент отметил, что последние переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином были год назад по телефону, и именно Китай не желает поддерживать контакты с Украиной.

"К сожалению, на сегодняшний день контактов с Китаем мощных нет, потому что этого не хочет китайская сторона", — добавил Зеленский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на конференции "Диалог Шангри-Ла" выступил министр обороны КНР, сделавший новое заявление о поставках оружия из Китая в Россию.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский выразил свое разочарование странами, которые блокируют и пытаются сорвать Саммит мира в Швейцарии. Президент призвал страны азиатского региона принять участие в мирном саммите, чтобы быть включенными в глобальные международные события.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!

Ігор

сегодня, 10:13

Після кожної дози критика інших більшає. Радянська тактика: створювати величезну кількість різних компаній, щоб створювати враження що країна розвивається, йде вперед. Хоч насправді життя постійно гіршало і економічний стан країни вів до її колапсу. Зараз юдейці створюють безліч таких: самітів миру формул безпекових гарантій обіцянок поставки зброї через ініціатива тощо. Хоч Україна все більше гине з різних напрямках наприклад, економіка стоїть країна потребує збільшення податків. В країні застій повна залежність від зовні. Колапс!


Новости

Все новости