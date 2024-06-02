Не только Россия: Зеленский назвал страну, которая помогает Москве сорвать Саммит мира

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Китай помогает России сорвать Саммит мира. По словам Зеленского, Пекин стал "инструментом в руках Путина" и влияет на решения других стран относительно поездки на Саммит мира.



Зеленский на конференции "Диалог Шангри-Ла". Фото из открытых источников

Владимир Зеленский прилетел в Сингапур на конференцию "Диалог Шангри-Ла", где рассказал, что 106 стран согласились принять участие в Саммите мира по войне в Украине. Однако, по словам президента, Россия использует китайское влияние в азиатском регионе и блокирует их участие в мирном саммите.

"Россия, к сожалению, пользуясь влиянием Китая на регион, делает все, чтобы сорвать Саммит мира. Жаль, что такая большая независимая мощная страна, как Китай, является инструментом в руках Путина. Китай, к сожалению, работает над тем, чтобы страны не приезжали на Саммит мира", — сказал Зеленский.

Зеленский рассказал, что ему не удалось встретиться с представителями Китая в Сингапуре. Президент отметил, что последние переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином были год назад по телефону, и именно Китай не желает поддерживать контакты с Украиной.

"К сожалению, на сегодняшний день контактов с Китаем мощных нет, потому что этого не хочет китайская сторона", — добавил Зеленский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на конференции "Диалог Шангри-Ла" выступил министр обороны КНР, сделавший новое заявление о поставках оружия из Китая в Россию.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский выразил свое разочарование странами, которые блокируют и пытаются сорвать Саммит мира в Швейцарии. Президент призвал страны азиатского региона принять участие в мирном саммите, чтобы быть включенными в глобальные международные события.



