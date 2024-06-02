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Slava Kot
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Китай помогает России сорвать Саммит мира. По словам Зеленского, Пекин стал "инструментом в руках Путина" и влияет на решения других стран относительно поездки на Саммит мира.
Зеленский на конференции "Диалог Шангри-Ла". Фото из открытых источников
Владимир Зеленский прилетел в Сингапур на конференцию "Диалог Шангри-Ла", где рассказал, что 106 стран согласились принять участие в Саммите мира по войне в Украине. Однако, по словам президента, Россия использует китайское влияние в азиатском регионе и блокирует их участие в мирном саммите.
Зеленский рассказал, что ему не удалось встретиться с представителями Китая в Сингапуре. Президент отметил, что последние переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином были год назад по телефону, и именно Китай не желает поддерживать контакты с Украиной.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на конференции "Диалог Шангри-Ла" выступил министр обороны КНР, сделавший новое заявление о поставках оружия из Китая в Россию.
Также "Комментарии" писали, что Зеленский выразил свое разочарование странами, которые блокируют и пытаются сорвать Саммит мира в Швейцарии. Президент призвал страны азиатского региона принять участие в мирном саммите, чтобы быть включенными в глобальные международные события.
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Ігор
сегодня, 10:13
Після кожної дози критика інших більшає. Радянська тактика: створювати величезну кількість різних компаній, щоб створювати враження що країна розвивається, йде вперед. Хоч насправді життя постійно гіршало і економічний стан країни вів до її колапсу. Зараз юдейці створюють безліч таких: самітів миру формул безпекових гарантій обіцянок поставки зброї через ініціатива тощо. Хоч Україна все більше гине з різних напрямках наприклад, економіка стоїть країна потребує збільшення податків. В країні застій повна залежність від зовні. Колапс!