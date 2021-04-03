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Главная Новости Мир Китай Незаконная миграция из Китая выросла в сотни раз
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Незаконная миграция из Китая выросла в сотни раз

Кроме этого, правоохранители Китая арестовали 93 организованные преступные группы, нарушающие безопасность границы

сегодня, 05:00
Автор:

Ольга Чародий

На границе Китая было поймано  на 326% больше нарушителей, чем в минувшем году.  Об этом сообщила Национальная иммиграционная администрация Китая.

Незаконная миграция из Китая выросла в сотни раз

КНР (фото из открытых источников)

Как говорится в сообщении, "с конца 2020 года за незаконное пересечение границы было арестовано в общей̆ сложности 7194 человека, что на 326% больше, чем в прошлом году.  Были проведены расследования по 2514 уголовным делам, связанным с действиями, ставящими под угрозу безопасность границ. В результате оперативных действий было задержано более 6,2 тыс.  подозреваемых по всей̆ стране в рамках кампании, инициированной Министерством общественной безопасности КНР", сообщает агентство Синьхуа.

Кроме этого, правоохранители Китая арестовали 93 организованные преступные группы, нарушающие безопасность границы. Также полицейские закрыли  25 притонов, функционирующих в качестве перевалочных станций.

Напомним, пещерный  комплекс Могао в Китае закрыли из-за стихийного бедствия. Храмовой комплекс Могао в городе Дуньхуан был закрыт по причине того, что  на регион  обрушилась самая сильная песчаная буря за последние 10 лет. Для обеспечения безопасности туристов правительством страны было принято решение   временно закрыть комплекс Могао, говорится в сообщении Дуньхуанской академии. Сообщается, что регион терпит убытки из-за закрытия комплекса, однако  о точном  времени его открытия будет известно, когда закончится непогода, вызванная песчаной бурей. Согласно прогнозу  провинциального Управления по делам экологии и охраны окружающей среды, сопряженная с песчаной бурей погода продлится примерно до четверга.

Также в сообщении отмечается, что комплекс находится под угрозой разрушения из-за непогоды. Из-за тепловых колебаний на Солнце Землю накрыла самая мощная в текущем году магнитная буря. Ученые присвоили ей максимальный уровень G3. По словам экспертов, явление окажет влияние на самочувствие  даже неметеозависимых людей.



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