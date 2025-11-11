Новый 758-метровый мост обрушился в Китае: момент крушения попал на видео

В Китае обрушился мост. Фото из открытых источников

В китайской провинции Сычуань обрушился 758-метровый мост Хунци, который был открыт всего несколько месяцев назад. Инцидент произошел 11 ноября вблизи города Меркан, где часть конструкции моста упала в результате масштабного оползня.

Мост Хунци был частью национальной автомагистрали 317, соединяющей центральные районы Китая с Тибетом. Полиция Меркана закрыла движение по мосту еще за день до обрушения моста. Это произошло после того, как на склонах рядом начали появляться трещины и было зафиксировано смещение почвы.

Видеозаписи с места происшествия зафиксировали момент крушения, когда склон холма начинает медленно оседать, после чего под мостом образуется мощный оползень. Земля, камни и пыль поглощают основание сооружения, бетонные колонны наклоняются, и через некоторое время значительная часть моста проваливается вниз.

По данным местных СМИ, власти Сычуани объяснили инцидент сложными геологическими условиями. К моменту обвала все транспортные средства уже были эвакуированы, а участок трассы закрыт. Подстрочник Sichuan Road & Bridge Group, возводивший мост, сообщил, что объект был завершен только в начале этого года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Китае построили самый высокий мост в мире. Его открытие состоялось в 2025 году, а высота достигает 625 метров. Он получил название Huajiang Grand Canyon Bridge и превышает почти вдвое предыдущего рекордсмена в категории самый высокий мост, которым был виадук Мийо во Франции.

Также "Комментарии" писали об инциденте, когда в России обрушился мост с верующими во время крестного шествия.